Обявиха 5 нови места за отчитане на социалните асистенти в Пловдив

Личните асистенти ще могат да подават месечните си отчети на пет адреса на 2, 3 и 4 ноември, за да се намали чакането

Пет допълнителни гишета за отчитане на личните асистенти ще бъдат разкрити в Пловдив през първите три работни дни на ноември. Документите по механизма „Лична помощ“ ще се приемат на 2, 3 и 4 ноември 2026 г., съобщават от общинската администрация.

Мярката цели да увеличи капацитета за обслужване и да съкрати времето за изчакване при подаването на месечните отчети. По закон документацията трябва да бъде предоставена през първите три работни дни на месеца.

Къде се подават отчетите

Личните асистенти ще могат да подадат документите си на следните адреси:

ул. „Калина“ № 61 – Център за социални и здравни услуги. Работно време: от 8:00 до 16:30 ч.

– Център за социални и здравни услуги. Работно време: от 8:00 до 16:30 ч. ул. „Трети март“ № 33 – сградата на социалната услуга „Асистентска подкрепа“. Работно време: от 8:30 до 17:00 ч.

– сградата на социалната услуга „Асистентска подкрепа“. Работно време: от 8:30 до 17:00 ч. ул. „Петко Д. Петков“ № 6А – в двора на Дирекция „Социална политика“. Работно време: от 8:30 до 17:00 ч.

– в двора на Дирекция „Социална политика“. Работно време: от 8:30 до 17:00 ч. бул. „Цариградско шосе“ № 102 – в двора на Комплекса за социални услуги „Св. Георги“. Работно време: от 8:30 до 17:00 ч.

– в двора на Комплекса за социални услуги „Св. Георги“. Работно време: от 8:30 до 17:00 ч. ул. „Звезда“ № 16А – сградата на Социалния патронаж. Работно време: от 8:30 до 17:00 ч.

Защо се разкриват допълнителни гишета

Организацията е свързана с изискването на чл. 32, ал. 2 от Закона за личната помощ, според което отчетите се подават през първите три работни дни на месеца.

Допълнителните места трябва да улеснят личните асистенти при предаването на отчетната документация в определения срок.

Снимка: Georgi Andreev