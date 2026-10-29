Посветиха цяла книга на пътуването с градския транспорт

Прословутият градски транспорт стана повод за издаване на една различна книга, която ще ви развесели, ще ви информира, но и ще повдигне въпроси. Новата книга „А до Б: Кратка история на пътуването заедно между първата и последната спирка“ предлага поглед към забавни и тъжни истории, клишета и стереотипи за градския транспорт. Отвъд смешното тя е покана да мислим за това как да бъдем заедно с търпение и разбиране, дори когато автобусът закъснява или е препълнен.

Автор на концепцията, илюстрациите и оформлението е младият графичен дизайнер Георги Василев. Той завършва специалност „Книга, илюстрация и печатна графика” в Националната художествена академия през 2017 г. и като дългогодишен дизайнер в Студио Punkt има зад гърба си редица проекти за корпоративна идентичност, графично и печатно оформление. Темата за заедността не му е чужда, защото заедно със Punkt работи по визуалната идентичност на Пловдив – Европейска столица на културата 2019, което се проведе под мотото „Заедно”. Автор на текста към книгата пък е Теодор Генов, познат както с думите си в сферата на рекламата и маркетинга, така и като художник и илюстратор и също член на Студио Punkt.

Книгата излиза от името на Студио Punkt, което със своята 20-годишна история се е утвърдило не просто като водещо име в дизайна, но и като първото студио в България, което се специализира в сферата на изкуството и културата. Те стоят зад визуалната идентичност на водещи културни организации и фестивали като Национален етнографски музей и Регионален етнографски музей Пловдив, Драматичен театър Пловдив, Опера Пловдив, дизайн фестивала Мелба, Музей на хумора и сатирата, както и зад графичния дизайн на Музея на ютията, Пловдив, и Музея на семейство Вазови в Сопот.

„От А до Б” е второто им издание от поредицата за промотиране на млади автори след детската книга „Облакът, който остава“ на Михаела Ангелова, която влезе в престижната селекция The BRAW Amazing Bookshelf на Международния панаир на книгата в Болоня през 2026 г.

„От А до Б” на Георги Василев и Теодор Генов излиза от печат тази седмица и ще бъде представена за първи път в неделя, 1 ноември, в punkt.salon (ул. Отец Паисий 38, Пловдив). Паралелно ще бъде открита и изложба с авторски принтове на илюстрации от книгата. Седмица по-късно, на 8 ноември, и софийската публика ще има възможност да се срещне с екипа на книгата и изложбата. Мястото в столицата е галерия L44. След представянията, книгата ще може да бъде намерена и закупена както онлайн, така и в избрани книжарници в страната.

Проект „А до Б: Кратка история на пътуването заедно между първата и последната спирка“ се реализира с финансовата подкрепа на програма „Дебюти“ на Национален фонд „Култура“.