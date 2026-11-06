УМБАЛ „Свети Георги“ с безплатни консултации за превенция на паразитозите

Инициативата е в рамките на кампанията „Здраве за всички“ и ще се проведе на 11 ноември в Отделението по паразитология

УМБАЛ „Свети Георги“ – гр. Пловдив кани гражданите на Ден на отворените врати и информационен семинар на тема „Превенция на местни и внасяни паразитози“. Инициативата ще се проведе на 11 ноември от 10 часа в Отделението по паразитология, бул. „Васил Априлов“ 15, База 1, ет. 2, зала 3. Присъстващите ще имат възможност да запишат час за последващи консултативни прегледи, които ще се провеждат в периода от 18 до 20 .11.26 г. и от 01.12 до 03.12.2026 г.

Събитието е част от мащабната програма „Здраве за всички“, чиято цел е насърчаване на превенцията, осигуряване на ранна диагностика и бърз достъп до високоспециализирана медицинска помощ.

Местните и внасяните паразитози представляват сериозен здравен проблем, тъй като отслабват имунната система, увреждат нервната система и причиняват тежки хранителни дефицити, интоксикации и алергични реакции. Поради неспецифичните си симптоми тези заболявания често остават недиагностицирани с години. Местните паразитози се разпространяват естествено в страната поради благоприятните климатични условия и наличието на междинни гостоприемници. С най-голямо значение у нас са кучешката тения (ехинококоза), която засяга предимно черния дроб, трихинелозата, свързана с консумация на заразено и непроверено свинско или дивечово месо, токсоплазмозата, която се пренася чрез контакт със заразени котки или храна и е изключително опасна за бременни жени, както и чревните паразити, засягащи най-често децата в детските градини и училищата.

От своя страна, внесените (тропически) паразитози се придобиват извън страната, най-вече при пътувания в ендемични тропически и субтропически региони. Най-често срещана сред тях е маларията, като лицата, пристигащи от такива райони със симптоми като висока температура, анемия или увеличен черен дроб и далак, подлежат на задължително изследване.

Отделението по паразитология към УМБАЛ „Свети Георги“ разполага с три специализирани лаборатории и осигурява квалифицирана, своевременна и ефективна лабораторна диагностика, както и пълна амбулаторно-консултативна и лечебна помощ.

Консултациите ще се провеждат в периода от 18.11 до 20.11.26 г. и от 01.12 до 03.12.2026 г. в интервала между 10.30 ч. и 12.30 ч. За допълнителна информация и записване на часове на телефон: 032 602 040 (в делнични дни от 08:00 до 16:00 ч.).