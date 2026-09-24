Пътуването с новите влакове: Пловдив- Септември за 25 минути

Снимка: Радио Пловдив

Със 160 километра в час новия влак Шкода взе разстоянието от Централна гара- Пловдив до гара Септември само за 25 минути тази сутрин, в демонстрационно пътуване, организирано от БДЖ и Министерството на транспорта. Чисто новата мотриса, която променя коренно стандарта на железопътния превоз в България, измина 53,5 километра между двете спирки за четвърт час, докато със старите мотриси разстоянието отнемаше 40 минути при скорост от 80 км/ч.

Днешната демонстрация бе част от инициативата „От европейските инвестиции до реалното пътуване“, показваща възможностите на обновената железопътна инфраструктура и новия подвижен състав, а в композицията пътуваха заместник-министърът на транспорта и съобщенията Цвета Тимева, ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова, както и ръководителят на Управляващия орган на Програма „Транспортна свързаност“ Мартин Георгиев.

До май 2027 г. БДЖ ще разполагат с общо 60 нови мотриси – „Шкода“ и „Алстом“, закупени по Програма „Транспортна свързаност“ и Плана за възстановяване и устойчивост. Освен рехабилитация и модернизация на железопътната инфраструктура целта ни е да подновяваме подвижният състав, защото оперират влакове от 60-те и 70-те години на миналия век, коментира заместник-министърът на транспорта Цвета Тимева. Тя добави, че влаковете са комфортни, удобни, с над 300 седящи места, снабдени са с всички системи за безопасност, включително Wi-Fi и видеонаблюдение. Тимева обърна специално внимание на вандализма и призова пътниците да пазят новите влакове, тъй като се обмислят варианти за по-строги наказания.