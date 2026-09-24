Емблематична сграда на „Бетовен“ осъмна в строителни мрежи

Една от най-красивите сгради в центъра на Пловдив – къщата на Христо Гендович на улица „Бетовен“ днес рано сутрин бе обезопасена в строителни мрежи. Още преди обед майстори работеха с вишка по нея, а до обяд цялата бе обезопасена.

Причината не е събаряне, нито предстояща реставрация. За момента това е единствено обезопасяваше на нестабилните елементи, за да не се стига до инциденти. Това се прави на база констативен протокол, издаден от Министерство на културата преди близо два месеца, съобщиха от кметството на район „Централен“ за „Под тепето“ и допълниха, че всичко се случва под сериозен контрол и наблюдение.

Всички в района на центъра са притеснени заради активността – това е една от най-ценните и красиви, все още напълно запазени обекти от наследството на арх. Йосиф Шнитер.

В следващите десет месеца би трябвало на къщата да бъде направено цялостно детайлно архитектурно заснемане, след което да се изготви проект за консервация и реставрация. Все още обаче не е ясно дали това ще се случи в срок. Засега е факт, че самото обезопасяване не е извършено в оказания в протокола краен срок.

Къщата на ъгъла на улиците „Бетовен“ и „Софроний Врачански“ в построена в края на миналия век за известния „барон“ Христо Гендович.