Кой празнува имен ден на 26 август?

Православната църква почита светите мъченици Адриан и Наталия

На 26 август православната църква почита паметта на светите мъченици Адриан и Наталия – съпрузи, останали в историята като символ на вярност, любов и сила на духа.

Имен ден днес празнуват Адриан, Адриана, Ади, Адрианна, Адриян, Адрияна, Адриянна, Наталия, Натали, Наташа и производните на тези имена.

Историята на светите Адриан и Наталия

Светите мъченици живели в началото на IV век в Никомидия по времето на император Максимиан, когато християните били подложени на жестоки гонения.

Адриан бил езически чиновник. По време на мъченията на християни той бил впечатлен от тяхната вяра и твърдост и решил сам да приеме християнството. Съпругата му Наталия вече била християнка, но до този момент пазела вярата си в тайна.

След като Адриан бил заловен и подложен на мъчения, Наталия останала до него и го подкрепяла. Той не се отказал от християнската си вяра и приел смъртта като мъченик.

Заради тяхната история светите Адриан и Наталия се почитат като покровители на семейството, съпружеската вярност и брачния съюз.

Какво означават имената?

Адриан произлиза от латинското Hadrianus и означава „от Хадрия“ – древен град в Северна Италия, дал името и на Адриатическо море.

Наталия също има латински произход и се свързва с natale domini – „рождена“, „родна“, с препратка към Рождество Христово.

Честит имен ден на всички именици!