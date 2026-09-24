Трима мъже бяха арестувани за взломни кражби в офис сграда в Пловдив. Рзследването на криминалисти от Второ РУ стартирало след постъпило съобщение, че в петък срещу събота били задигнати пари и различни вещи от няколко съседни кантори на приземен етаж в делови център. При огледите било изяснено, че са разбити прозорците на 13 помещения, а открадната сума е общо около 1200 евро.

В хода на образуваното досъдебно производство служителите предприели множество оперативни и издирвателни действия, които ги насочили по следите на трима криминално проявени и осъждани пловдивчани. Вчера мъжете били задържани, а с постановление на наблюдаващия делото прокурор от Районна прокуратура – Пловдив са привлечени като обвиняеми и приведени в ареста за срок до 72 часа.

От прокуратурата уточниха, че двама от обвиняемите, на 23 г. и на 35 г., са извършили престъплението при условията на опасен рецидив.