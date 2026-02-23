Две деца разбиха вендинг машина в гимназия в Кършияка

Двама непълнолетни са били заловени след взломна кражба от вендинг машина в двора на пловдивска гимназия, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден в следобедните часове в събота от гражданин, който забелязал как момчетата разбиват автомата и вземат пакетирани храни. Той незабавно уведомил органите на реда в Трето РУ.

При предприетите оперативни действия самоличността на извършителите е била установена. В присъствието на родител те са направили самопризнания.

По данни на полицията стойността на отнетите продукти е около 100 евро, като част от тях са иззети.

По случая е образувано досъдебно производство, за което е уведомена Районна прокуратура – Пловдив.

Снимката е илюстративна/ архив