Кои празнуват имен ден на 4 август?

Православната църква почита Света Евдокия Персийска и паметта на Светите седем отроци в Ефес, а народната традиция свързва деня с предсказване на зимното време

На 4 август Българската православна църква почита паметта на Света преподобномъченица Евдокия Персийска, както и на Светите седем отроци в Ефес. Денят съчетава християнска история с народни вярвания, свързани с времето и Богородичните пости.

Според църковното предание Света Евдокия е знатна римлянка, живяла през IV век. По време на война е пленена заедно с хиляди християни от войските на персийския цар Сапор. В плен тя не се отказва от вярата си, проповядва християнството сред персийските жени и успява да обърне мнозина към Христовото учение.

Заради своята непоколебимост Евдокия е подложена на тежки изтезания и хвърлена в тъмница, където понася глад и страдания. Около 363 година приема мъченическа смърт, заради което Църквата я почита като преподобномъченица.

На този ден имен ден празнуват всички, които носят имената Евдокия, Евдоки, Дочка, Дока и производните им.

Името Евдокия произлиза от гръцката дума Еὐδοκία и означава „добра воля“, „благоразположение“ или „добронамереност“.

В народния календар 4 август е свързан и с вярването, че времето през деня показва какъв ще бъде месец декември. Затова в миналото хората внимателно наблюдавали небето, вятъра и температурите, за да направят своите прогнози за зимата.

Празникът се отбелязва по време на Богородичните пости, които продължават от 1 до 14 август. По традиция трапезата за имен ден е постна, а в православните храмове се отслужват богослужения и молебени, посветени на Пресвета Богородица.

Любопитен факт е, че носещите името Евдокия могат да отбележат имен ден и на 1 март, когато Църквата почита паметта на Света Евдокия Илиополска.

