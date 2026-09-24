15-годишна пловдивчанка дари приходите от изложбата си за „Нощ на Ангелите“

15-годишната Изабела Димкина от Пловдив превърна своята любов към изкуството в кауза. Момичето, което учи в ЕГ „Иван Вазов“ с испански език, е талантлив художник и на 18 септември представи своя самостоятелна изложба.

Изабела е избрала да дари събраните 240 евро от изложбата за петте каузи на тазгодишната благотворителна инициатива „Нощ на Ангелите“. Така творчеството на младата пловдивчанка се превръща и в начин да помогне на хора, които имат нужда от подкрепа.

На фона на тежкия случай с убийството на Младежкия хълм, в който са замесени и непълнолетни, подобна постъпка от тяхна връстничка е чудесен пример и напомняне, че младите хора могат да бъдат и двигател на доброто.

Припомнете си тук петте каузи, за които тази година се събират средства в рамките на „Нощ на Ангелите“.

„Нощ на Ангелите“ 2026 подкрепя пет каузи с три фестивални дни

Над 120 заведения и бизнеса даряват част от оборота си за „Нощ на Ангелите“