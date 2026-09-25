От ДНК до космическо ревю: Пловдив посреща Нощта на учените

Ескейп стая с Мария Кюри, ДНК от ягоди, модно ревю „Космос“ и работилници за деца – до 22:00 ч. в Центъра по растителна системна биология и биотехнология

Учени и артисти от Пловдив ще покажат колко близо са науката и изкуството днес, 25 септември. Европейската нощ на учените 2026 се провежда под мотото „Науката и иновациите изграждат бъдещето“. В Пловдив я организират Центърът по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ) и АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“. Всички събития са в сградата на ЦРСББ в ж.к. „Тракия“, бул. „Св. Княз Борис I – Покръстител“ № 14, от 16:00 до 22:00 ч.

Откриване – 16:00 ч.

Нощта ще открият проф. д-р Цанко Гечев, директор на ЦРСББ, и доц. д-р Жан Пехливанов, ректор на АМТИИ, заедно с проф. д-р Весела Казашка и гл. ас. д-р Цветомира Казашка. След откриването ще бъдат наградени победителите във фотоконкурса „Вселената около нас“. Участниците са търсили Космоса в отражения, природни форми и градски светлини, а публиката ще види снимките на първите 20 отличени.

Наука, която се пипа

Посетителите ще извлекат ДНК от ябълка и ягода в „ДНК в кухнята“ (18:00 ч.). В работилницата за лечебни и ароматни растения (18:00–20:00 ч.) ще опитат сладолед с течен азот и ще си тръгнат с жива билка. Докторанти ще покажат как работят ензимите (19:30 ч.) и как се откриват белтъци в растителни тъкани (20:00 ч.). Институтът по зеленчукови култури „Марица“ ще обясни защо зеленчуците имат различни цветове и как всеки може сам да отгледа вкусни домати и чушки (17:30–19:00 ч.).

В лекцията „Живият бизнес“ (17:00 ч.) учени ще сравнят клетката с успешна компания, която е оцеляла след всички кризи в историята на Земята. Ателието по 3D принтиране (18:00 ч.) показва пътя от идеята през дигиталния дизайн до отпечатания предмет.

Наука и изкуство

Студентите от АМТИИ са подготвили ескейп стая „Звездният архив на Мария Кюри“ (16:30–21:00 ч.). В нея отборите се качват на космическия кораб „Кюри“, който носи архива на човешкото творчество. Студентите по дизайн на облеклото представят модно ревю „Космос“ (17:00 ч.). Квартет „Интро“ изпълнява „Музикална вселена“ (18:00 ч.). Академичният танцов състав показва връзката между танц и наука във фолклорната програма „Танц и наука“ (19:00 ч.). Цяла вечер са отворени изложбата „Светът в нас и отвъд“ на биолога и художник д-р Ааканша Каноджия и студентската изложба „Традиции и перспективи“.

За децата

В ателието „Млад електротехник“ (19:00 ч.) децата от 7 до 12 години ще научат какво е електричеството и как се чете електрическа схема. За по-малките има ателие за рисуване (17:30 ч.) и рисуване с д-р Каноджия (18:00 ч.). Всеки може да засади костилка от фурма и да отгледа палма у дома.

Кариера в науката

На Европейските щандове ЦРСББ и АМТИИ представят проектите си, възможностите за научна кариера, мрежата EURAXESS и стипендиите „Мария Склодовска-Кюри“. Регионалният център за социална икономика и социални иновации кани младите хора да създадат своя „социална микроиновация“ и да попитат експерти как добрата идея става полезно предприятие.

Пловдивската Нощ всъщност започна седмица по-рано. На 18 септември в ЦРСББ беше открит Moon Village Center Bulgaria – първият център „Лунно село“ в Европа и вторият в света. Това е интердисциплинарен център за космическа култура и научна дейност.

Пълната програма е на night.nauka.bg/programa-2026.

За Европейската нощ на учените

Европейската нощ на учените се провежда всяка година в последния петък на септември в стотици европейски градове. В България изданията за 2026 и 2027 г. са част от проект K-TRIO („Researchers in the Knowledge Triangle“), координиран от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Тази година Нощта се провежда в седем града в страната.

Проект 101305404 – K-TRIO се финансира от Европейския съюз по дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ на програма „Хоризонт Европа“, покана HORIZON-MSCA-2025-CITIZENS-01.