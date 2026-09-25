Депутатите обсъждат мерки срещу незаконното производство на взривни вещества

Парламентът започва работа с първо четене на промени в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Законопроектът е внесен от Министерския съвет и е включен в програмата на депутатите за днешното заседание.

С измененията се предвижда да бъдат разпределени конкретни контролни функции между институциите във връзка с европейските правила за прекурсорите на взривни вещества.

Задължителен надпис върху продуктите

Министърът на здравеопазването ще има контролни правомощия по отношение на изпълнението на задълженията на икономическите оператори.

Сред изискванията е прекурсорите на взривни вещества с ограничения за масовия потребител да бъдат обозначавани с текста:

„Закупуването, притежаването или използването на прекурсори на взривни вещества под ограничение от масовия потребител е забранено.“

МВР ще следи за подозрителни транзакции

Министърът на вътрешните работи се определя като национално звено за контакт по смисъла на европейския регламент. Към него ще могат да бъдат подавани сигнали за подозрителни транзакции, липси и кражби на вещества, които могат да бъдат използвани за незаконното производство на експлозиви.

Целта на европейските правила е да се ограничи достъпът до определени химични вещества и да се намали рискът от използването им за незаконно производство на взривни вещества.

Промените са свързани с прилагането на европейската нормативна рамка за прекурсорите на взривни вещества и мерките за обществена сигурност и противодействие на тероризма.

Петъчен парламентарен контрол

В програмата на Народното събрание е предвиден и редовният петъчен парламентарен контрол.

На въпросите на депутатите се очаква да отговарят министрите Иван Шишков, Георги Пеев, Росица Карамфилова, Иван Демерджиев и Георги Вълчев.