Учени от 12 държави търсят в Пловдив как ще изглежда храната на бъдещето

170 учени, преподаватели и представители на бизнеса участват в 13-ия Централноевропейски конгрес по храните CeFood 2026

Пловдив събира учени и представители на хранителната индустрия от 12 държави за 13-ия Централноевропейски конгрес по храните CeFood 2026. Международният форум започна днес и ще продължи до 26 септември в хотел „Радисън“.

В конгреса участват 170 учени от България и чужбина, сред които представители на Румъния, Турция, Северна Македония, Сърбия, Хърватия, Полша, Испания, Бразилия, Еквадор, Белгия и Италия.

Фокусът този път е върху въпрос, който отдавна надхвърля границите на хранителната индустрия – как науката и новите технологии могат да направят производството на храни по-сигурно, устойчиво и ефективно.

Сред основните теми са функционалните храни и храните на бъдещето, новите технологии, биотехнологиите, отворените иновации, зелената и дигиталната трансформация, кръговата икономика и концепцията „One Health“, която разглежда връзката между човешкото здраве, животните и околната среда.

Ще се обсъждат и конкретни проблеми пред хранителната система – декарбонизацията на производството, ограничените ресурси, намаляването на хранителните отпадъци, иновациите в хлебопроизводството, биологичните методи във винопроизводството и мерките срещу антибиотичната резистентност.

От лабораторията към реалната храна

Организатор на форума е Университетът по хранителни технологии – Пловдив, а конгресен партньор е Congress Management & Events Ltd.

При откриването ректорът на УХТ проф. д-р Галин Иванов постави акцент върху необходимостта научните разработки да стигат до реални решения за индустрията и потребителите. По думите му храната вече не може да бъде разглеждана само като продукт – зад нея стоят въпроси за здравето, ресурсите, икономиката, околната среда и бъдещето на производството.

В програмата са включени шест основни направления – нововъзникващи технологии и образование, функционални храни и храни на бъдещето, омикс-технологии, отворени иновации и зелени и цифрови технологии, кръгова икономика и потребление и концепцията „One Health“.

Свои пленарни доклади ще представят международни и български учени от Нова Зеландия, Япония, Испания, Франция, Италия и България.

Паралелно с CeFood 2026 в Пловдив се провежда и 73-тата международна научна конференция „Food Science, Engineering and Technologies – 2026“.

Защо форумът е в Пловдив

По време на откриването областният управител Георги Янев посочи ролята на Пловдив като център на хранително-вкусовата и преработващата промишленост, както и значението на „Тракия икономическа зона“ за индустриалното развитие на региона.

Според него именно връзката между наука, образование и бизнес прави града подходящо място за подобен международен форум.

Програмата на CeFood 2026 включва освен научните сесии и работни срещи, посветени на иновациите в студената хранителна верига, българските вина и храни. Предвидени са и посещения в Пловдив и Старосел.

Форумът се провежда с финансовата подкрепа на Националния фонд „Научни изследвания“.

Централноевропейският конгрес по храните започва през 2002 г. в Любляна. След провеждането му в различни европейски градове форумът се завръща в България две десетилетия след CeFood 2006.