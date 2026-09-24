Как се избира измежду 350 вина? В Trilogie имат Wineadvisor

Да избереш бутилка вино понякога е лесно. Но какво правиш, когато пред теб има близо 350 винени етикета? В Trilogie Maison du bon-vivant са намерили интересно решение – Wineadvisor, интерактивно меню, което помага на гостите да се ориентират в богатата селекция и да открият вино според собствените си предпочитания.

Разбира се, технологиите тук не заместват човека и винаги може да се обърнете към сертифициран винен специалист от екипа, който да ви преведе през различните региони, сортове и стилове и да помогне при избора на правилната бутилка за конкретното ястие, настроение или повод.

Когато ви разказахме за Trilogie за първи път, то беше започнало като мечта на двама братя, Виктор и Георги, и идея за винен магазин, посветен най-вече на Стария свят. Постепенно концепцията се разраства и днес адресът в Капана е много повече от място, на което просто да поръчате чаша хубаво вино. Селекцията вече достига около 350 етикета и в нея могат да бъдат открити различни стилове и производители, така че изборът да бъде интересен както за познавачите, така и за онези, които тепърва навлизат във винения свят. И именно това е една от най-силните страни на Trilogie, защото тук не е необходимо да разбирате от вино, за да му се наслаждавате.

Особено интересен е събитийният календар на мястото, който все повече се фокусира не само върху дегустацията, а и върху практичните знания и умения. Идеята е гостите да научават повече за виното, начина, по който се дегустира, съчетава с храна и разпознава, без преживяването да се превръща в скучна лекция.

Част от тези срещи са с гостуващи производители, които лично представят своите вина. Така зад бутилката вече има лице и история, а гостите могат директно да научат повече за конкретната изба, тероара, реколтата и философията зад даден етикет.

Гастрономията също заема все по-важно място в концепцията. В Trilogie гостуват български и чуждестранни готвачи с дългогодишен професионален опит, които организират специални вечери с менюта за ценители. Trilogie си партнира и с професионално училище за готвачи във Франция, откъдето в екипа пристигат млади стажанти, които имат възможност да натрупат практически опит в кухнята на мястото.

И ако всичко дотук звучи прекалено сериозно за петък вечер, през уикендите Trilogie разкрива и друго лице. Тогава тук често се организират винени партита с DJ, които показват, че винената култура съвсем не трябва да бъде тиха, строга и предназначена единствено за познавачи. Понякога най-добрият начин да откриеш нов любим етикет е просто с приятели, хубава музика и чаша в ръка.

Уикендите имат и още една причина да се отбиете – разнообразното брънч меню, което позволява да преживеете Trilogie по съвсем различен начин през деня.

Така един и същи адрес може да бъде място за спокоен брънч, следобедна чаша вино, среща с винопроизводител, специална вечеря с гост-готвач или парти след края на седмицата. А може би точно това най-добре описва Trilogie Maison du bon-vivant днес. Въпреки богатата винена селекция, знанията зад нея и сериозното отношение към гастрономията, мястото не превръща виното в нещо сложно и недостъпно. Напротив, идеята е да го доближи до хората и да покаже, че винената култура може да бъде едновременно интересна, разбираема и истински приятна.

Trilogie Maison du bon-vivant

ул. Абаджийска 8А

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