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Трима задържани за обир на 13 кантори в Пловдив

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 16:16ч, четвъртък, 24 септември, 2026
0 122 Преди по-малко от минута

Разследването на криминалисти от Второ РУ стартирало след постъпило съобщение, че в петък срещу събота били задигнати пари и различни вещи от няколко съседни кантори на приземен етаж в сграда на бул. „Руски“. При огледите било изяснено, че са разбити прозорците на 13 помещения, а открадната сума е общо около 1200 евро.

В хода на образуваното досъдебно производство служителите предприели множество оперативни и издирвателни действия, които ги насочили по следите на трима криминално проявени и осъждани пловдивчани. Вчера мъжете били задържани, а с постановление на наблюдаващия делото прокурор от Районна прокуратура – Пловдив са привлечени като обвиняеми и приведени в ареста за срок до 72 часа.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 16:16ч, четвъртък, 24 септември, 2026
0 122 Преди по-малко от минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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