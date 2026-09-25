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27 кандидат-президентски двойки ще участват във вота на 25 октомври

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:22ч, петък, 25 септември, 2026
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цик

Общо 27 кандидат-президентски двойки ще участват в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г., показва окончателният регистър на Централната избирателна комисия (ЦИК).

Първоначално в ЦИК са постъпили документи за 28 двойки. Регистрацията на Явор Генов и Максим Велков обаче е заличена, след като проверката е установила, че не е изпълнено изискването за необходимия брой подписи в подкрепа на независимата кандидатура.

Междувременно ЦИК е направила промяна и в една от останалите кандидатури – на мястото на Сергей Инджов като кандидат за вицепрезидент към Александър Томов е регистриран Александър Гарибов.

Кой с кой номер ще бъде в бюлетината?

На 23 септември ЦИК определи чрез публичен жребий поредността на кандидатските двойки. Ето окончателната подредба:

  1. Георги Димов – Димитър Шивиков
  2. Росен Миленов – Иван Иванов
  3. Иванка Цветанова-Петкова – Панайот Кючуков
  4. Андрей Гюров – Георги Кандев
  5. Йордан Малджански – Валентин Христов
  6. Камен Тасков – Галя Иванова
  7. Нако Стефанов – Нина Ламбова
  8. Методи Бъчваров – Ленин Станоев
  9. Ивайло Симеонов – Косьо Стойчев
  10. Мария Колева – Валери Велковски
  11. Костадин Костадинов – Петър Волгин
  12. Александър Томов – Александър Гарибов
  13. Борис Анзов – Бранимир Мичев
  14. Румяна Ченалова – Георги Георгиев
  15. Лъчезар Аврамов – Ивайло Дражев
  16. Иво Лулчев – Стефан Попов
  17. Радостин Василев – Красимир Манов
  18. Иван Христанов – Стоянка Черкезова
  19. Ивелин Михайлов – Юлиана Матеева
  20. Величка Георгиева – Росен Иванов
  21. Волен Сидеров – Славчо Велков
  22. Николай Ненчев – Цвета Кирилова
  23. Искра Недева – Стоян Георгиев
  24. Пламен Пасков – Светозар Съев
  25. Илияна Йотова – Кирил Вълчев
  26. Боян Станков-Расате – Йордан Манасиев
  27. Венцислав Ангелов – Атанас Стефанов

Номерата са определени с жребий и са поредността, по която кандидатските листи са вписани в бюлетината. ЦИК е обнародвала окончателните кандидатски листи на 24 септември.

Президентските избори са насрочени за 25 октомври 2026 г.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:22ч, петък, 25 септември, 2026
0 130 1 минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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