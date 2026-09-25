27 кандидат-президентски двойки ще участват във вота на 25 октомври

Общо 27 кандидат-президентски двойки ще участват в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г., показва окончателният регистър на Централната избирателна комисия (ЦИК).
Първоначално в ЦИК са постъпили документи за 28 двойки. Регистрацията на Явор Генов и Максим Велков обаче е заличена, след като проверката е установила, че не е изпълнено изискването за необходимия брой подписи в подкрепа на независимата кандидатура.
Междувременно ЦИК е направила промяна и в една от останалите кандидатури – на мястото на Сергей Инджов като кандидат за вицепрезидент към Александър Томов е регистриран Александър Гарибов.
Кой с кой номер ще бъде в бюлетината?
На 23 септември ЦИК определи чрез публичен жребий поредността на кандидатските двойки. Ето окончателната подредба:
- Георги Димов – Димитър Шивиков
- Росен Миленов – Иван Иванов
- Иванка Цветанова-Петкова – Панайот Кючуков
- Андрей Гюров – Георги Кандев
- Йордан Малджански – Валентин Христов
- Камен Тасков – Галя Иванова
- Нако Стефанов – Нина Ламбова
- Методи Бъчваров – Ленин Станоев
- Ивайло Симеонов – Косьо Стойчев
- Мария Колева – Валери Велковски
- Костадин Костадинов – Петър Волгин
- Александър Томов – Александър Гарибов
- Борис Анзов – Бранимир Мичев
- Румяна Ченалова – Георги Георгиев
- Лъчезар Аврамов – Ивайло Дражев
- Иво Лулчев – Стефан Попов
- Радостин Василев – Красимир Манов
- Иван Христанов – Стоянка Черкезова
- Ивелин Михайлов – Юлиана Матеева
- Величка Георгиева – Росен Иванов
- Волен Сидеров – Славчо Велков
- Николай Ненчев – Цвета Кирилова
- Искра Недева – Стоян Георгиев
- Пламен Пасков – Светозар Съев
- Илияна Йотова – Кирил Вълчев
- Боян Станков-Расате – Йордан Манасиев
- Венцислав Ангелов – Атанас Стефанов
Номерата са определени с жребий и са поредността, по която кандидатските листи са вписани в бюлетината. ЦИК е обнародвала окончателните кандидатски листи на 24 септември.
Президентските избори са насрочени за 25 октомври 2026 г.