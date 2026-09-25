27 кандидат-президентски двойки ще участват във вота на 25 октомври

Общо 27 кандидат-президентски двойки ще участват в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г., показва окончателният регистър на Централната избирателна комисия (ЦИК).

Първоначално в ЦИК са постъпили документи за 28 двойки. Регистрацията на Явор Генов и Максим Велков обаче е заличена, след като проверката е установила, че не е изпълнено изискването за необходимия брой подписи в подкрепа на независимата кандидатура.

Междувременно ЦИК е направила промяна и в една от останалите кандидатури – на мястото на Сергей Инджов като кандидат за вицепрезидент към Александър Томов е регистриран Александър Гарибов.

Кой с кой номер ще бъде в бюлетината?

На 23 септември ЦИК определи чрез публичен жребий поредността на кандидатските двойки. Ето окончателната подредба:

Георги Димов – Димитър Шивиков Росен Миленов – Иван Иванов Иванка Цветанова-Петкова – Панайот Кючуков Андрей Гюров – Георги Кандев Йордан Малджански – Валентин Христов Камен Тасков – Галя Иванова Нако Стефанов – Нина Ламбова Методи Бъчваров – Ленин Станоев Ивайло Симеонов – Косьо Стойчев Мария Колева – Валери Велковски Костадин Костадинов – Петър Волгин Александър Томов – Александър Гарибов Борис Анзов – Бранимир Мичев Румяна Ченалова – Георги Георгиев Лъчезар Аврамов – Ивайло Дражев Иво Лулчев – Стефан Попов Радостин Василев – Красимир Манов Иван Христанов – Стоянка Черкезова Ивелин Михайлов – Юлиана Матеева Величка Георгиева – Росен Иванов Волен Сидеров – Славчо Велков Николай Ненчев – Цвета Кирилова Искра Недева – Стоян Георгиев Пламен Пасков – Светозар Съев Илияна Йотова – Кирил Вълчев Боян Станков-Расате – Йордан Манасиев Венцислав Ангелов – Атанас Стефанов

Номерата са определени с жребий и са поредността, по която кандидатските листи са вписани в бюлетината. ЦИК е обнародвала окончателните кандидатски листи на 24 септември.

Президентските избори са насрочени за 25 октомври 2026 г.