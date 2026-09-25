175 000 евро за нови маршрути и туристически продукти в Тракийския регион

Инициативата се реализира по европейския проект DETOUR и навлиза в ключова практическа фаза за обединяване на местния бизнес

Официална среща за представянето на седемте финансирани проекта по европейския проект DETOUR („Развитие на устойчиви туристически екосистеми по средиземноморски маршрути“) се проведе вчера, 24 септември, в Дома на културата „Борис Христов“ в Пловдив. Общо 175 000 евро директно финансиране (по 25 000 евро на проект) се инвестират в превръщането на местните идеи в реални туристически продукти, дигитални решения и мрежи за сътрудничество.

Събитието събра представители на туристическия бизнес, институциите и медиите, които се запознаха с конкретните дейности, планирани за следващите 9 месеца (1 септември 2026 г. – май 2027 г.). Основното предизвикателство в региона остава фрагментираното предлагане – отделни услуги, които трудно достигат до международните пазари като цялостно преживяване.

Над 40 малки и средни предприятия (МСП) в туризма са пряко ангажирани, а над 100 души ще преминат през обучения и дейности в общността. Основните цели и задачи за изпълнение са свързани с разработване и картографиране на над 29 нови пешеходни, велосипедни и екомаршрута, както и картографиране на 150 туристически обекта и услуги. Провеждане на 4 бизнес форума в Тракийски туристически район за стимулиране на партньорствата и кратките вериги на доставки. Дигитализация (QR кодове, GPS навигация, дигитални платформи, CRM), „slow tourism“, устойчивост спрямо климатичните промени, еко и апитуризъм, вино и гастрономия.

Резюме на 7-те финансирани проекта

Go2Plovdiv – дигитален портал за туристическия регион „Пътеката на Султана“ и Тракия Кандидат: DAN Travel в партньорство с ЮПАСС АД, ВИЛА ФЛАВИЯ и още 12 местни МСП.

DAN Travel в партньорство с ЮПАСС АД, ВИЛА ФЛАВИЯ и още 12 местни МСП. Дейности: Разработване на двуезична дигитална платформа с интерактивна карта, съдържаща минимум 5 тематични маршрута и 25 точки на интерес. Инсталиране на QR точки с „Дигитален консиерж“, анализи на посетителския поток и маркетинг кампания с над 5 000 дигитални посещения. Живото наследство на Тракийски туристически район Кандидат: Елхатон в партньорство с „ЕСПЕРО-96″ ЕООД, ЕТ Мъниста – Стоян Стоянов и над 10 местни МСП.

Елхатон в партньорство с „ЕСПЕРО-96″ ЕООД, ЕТ Мъниста – Стоян Стоянов и над 10 местни МСП. Дейности: Сторителинг концепция и 3 маршрута (еногастрономически, занаятчийски и комбиниран). Разработване на 4 тематични модула (кулинарни мастер класове, занаятчийски работилници, винени дегустации) и споделена дигитална платформа за резервации. Винени маршрути Сакар Кандидат: Уайнтурс България ООД в партньорство с Лозаро-винари от Сакар, БДЗП BirdLife Bulgaria и над 10 МСП.

Уайнтурс България ООД в партньорство с Лозаро-винари от Сакар, БДЗП BirdLife Bulgaria и над 10 МСП. Дейности: Дигитална платформа с интерактивна карта и self-guided турове. Дигитализация на 5 пешеходни, еко и орнитоложки маршрута с GPS навигация и QR информационни точки. Внедряване на zero-waste практики по време на събития и еко инициативи за възстановяване на засегнати от пожари територии. Дигитални маршрути и автентично преживяване Кандидат: „МОТО КАТЕРИЦИ“ ЕООД съвместно с Община Минерални бани и над 4 МСП.

„МОТО КАТЕРИЦИ“ ЕООД съвместно с Община Минерални бани и над 4 МСП. Дейности: Дигитално картографиране и заснемане на 5 екопътеки чрез Google Maps и Street View; създаване на 12 бр. 3D визуализации на народни обичаи и 2 виртуални разходки. Разработване на 7-дневна гъвкава програма и провеждане на обучения за ползване на дигитални инструменти. Виница – Пътеки на живия вкус Кандидат: SlowTours.bg съвместно с „Аписселект“ ЕООД (с. Виница, общ. Първомай).

SlowTours.bg съвместно с „Аписселект“ ЕООД (с. Виница, общ. Първомай). Дейности: Създаване на 3 тематични продукта (вело, апи и гастрономически туризъм), надграждане на резервационна система и инсталиране на система за самообслужване за наем на (електрически) велосипеди. Изграждане на инсталация за апирелаксация (вдишване на кошерен въздух) и подкрепа за ESG зелено сертифициране на МСП. SmartVelo Thrace: Интелигентни велосипедни маршрути за устойчив туризъм Кандидат: Хил Вил Пловдив ООД и Рентми 2022 ЕООД.

Хил Вил Пловдив ООД и Рентми 2022 ЕООД. Дейности: Разработване и маркиране на поне 6 велосипедни маршрута (120–150 км), свързващи обекти като Червената църква, крепостта Перистица и Царския дворец в Кричим. Внедряване на дигитална система за резервация и наем на велосипеди, поставяне на 6 стойки, 2 навеса и провеждане на безплатни вело обиколки за общността. Теренно проучване и свързване на бизнесите по Пътя на Султана Кандидат: Бюро за приключения „Пълдин“ и ВЕЛОАРТ ООД.

Бюро за приключения „Пълдин“ и ВЕЛОАРТ ООД. Дейности: Теренно проучване и ГИС картографиране на българския участък от Султанската пътека (Септември – Свиленград), с идентифициране на поне 150 обекта. Разработване на мобилно приложение (Android/iOS), споделена база данни, безплатен CRM инструмент за бизнеса за срок от 3 години и провеждане на 4 бизнес форума.

За проект DETOUR

DETOUR разполага с общ бюджет от над 2 млн. евро за период от 3 години и се координира от Община Фиденца, Италия. В него участват партньори от Италия, България, Гърция, Турция и Нидерландия, както и международната мрежа World Trails Network. Проектът обхваща емблематични европейски маршрути като Via Francigena, Ликийския път, Пътя на султана и планински мрежи в Олимп и Кисавос.