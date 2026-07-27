На 27 юли имен ден празнуват Пантелей, Добри, Милена, Милен и още десетки именици. Народът нарича празника още Воден Пантелей и Пантелей Пътник

На 27 юли Българската православна църква почита паметта на Свети великомъченик Пантелеймон – един от най-почитаните светци лечители, покровител на лекарите, акушерките и всички, които се грижат за болните. В народните вярвания той е и закрилник на пътешествениците, както и пазител от летните бури, порои и наводнения, откъдето идва и името Воден Пантелей.

Имен ден днес празнуват Пантелей, Панчо, Панто, Панка, Добри, Добрин, Добриян, Добра, Добрина, Добринка, Добрияна, Милчо, Милчена, Милен, Милена, Милетин, Милица, Мирена, Милина и Миленко.

Светецът лечител

Свети Пантелеймон живял в края на III и началото на IV век в град Никомидия. Роден с името Пантолеон („лъв във всичко“), той изучил медицина при прочутия лекар Ефросин и бил подготвян за придворен медик. След като приел християнството, получил името Пантелеймон, което означава „всемилостив“.

Той лекувал безвъзмездно бедните и страдащите, а милосърдието му бързо го направило известен. Заради отказа си да се поклони на езическите богове бил подложен на жестоки мъчения и впоследствие посечен по заповед на император Максимиан. Според преданието от раните му потекло мляко вместо кръв.

Като покровител на лечителите Свети Пантелеймон е изобразяван на иконите с медицински принадлежности. Още през IX век към манастирите, носещи неговото име в Охрид и Преслав, били създадени лечебници и едни от първите медицински школи по българските земи.

Защо го наричат Пантелей Пътник

В българската народна традиция празникът е известен още като Пантелей Пътник, защото се вярва, че денят е особено благоприятен за тръгване на път. Според поверието именно по това време прелетните птици започват да се събират на ята, подготвяйки се за дългия си полет към топлите страни.

Светецът е почитан и като пазител от природни бедствия. Затова празникът носи още имената Воден Пантелей, Паталей и Църна Паталея. На много места жените месят и раздават обредни пити с молитва светецът да пази домовете и нивите от градушки, порои и наводнения. Смята се още, че на този ден не бива да се подхваща тежка работа, за да не сполетят семейството болести и нещастия.

На 27 юли се почитат и Седмочислениците

На този ден Църквата отбелязва и успението на Свети Климент Охридски.

По традиция се чества и паметта на Седмочислениците – светите братя Кирил и Методий и техните ученици Климент, Наум, Сава, Горазд и Ангеларий, които имат ключова роля за разпространението на славянската писменост и християнството.