Отоплителнияг сезон в Пловдив започва на 2 ноември
Пускат парното в Пловдив след броени дни. EVN Топлофикация започва поетапно подаване на топлинна енергия за всички свои клиенти считано от 2 ноември. С оглед на понижаването на температурите и с цел осигуряване комфорта на своите клиенти, дружеството обявява началото на отоплителен сезон 2026/27 г.
Пускането на отоплението ще се осъществи поетапно в следния ред, съобразен с нормативната уредба:
- детски и здравни заведения
- училища и други учебни заведения
- обществени и стопански сгради
- жилищни сгради.
Полезни съвети:
Важно е регулиращите вентили на радиаторите да бъдат отворени на максимум. Това ще позволи ефективно обезвъздушаване на отоплителните тела и по-качествено отопление. След включване на отоплението във вашата сграда регулирайте степента на загряване по желание.
Проверете индивидуалните разпределителни устройства (ИРУ), както и регулиращите вентили на радиаторите. В случай, че дисплеят на ИРУ е без показания или самото устройство не е закрепено за радиатора се обърнете своевременно към вашия топлинен счетоводител.
Проверете водомерите за битова гореща вода в имота: при забелязана неизправност – неотчитане на потребление, нарушена цялост на пломба/метрологичен стикер, изтекъл срок на метрологична проверка – сигнализирайте топлинния счетоводител. При неизправност следва начисление, което може да избегнете.
EVN Топлофикация отново обръща внимание, че от 1 януари 2027 г. дистанционният отчет на уредите за дялово разпределение и водомерите за гореща вода в имотите е задължителен.
Централното топлоснабдяване е сред най-екологичните и комфортни начини за отопление.