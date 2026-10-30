Пускат парното в Пловдив след броени дни. EVN Топлофикация започва поетапно подаване на топлинна енергия за всички свои клиенти считано от 2 ноември. С оглед на понижаването на температурите и с цел осигуряване комфорта на своите клиенти, дружеството обявява началото на отоплителен сезон 2026/27 г.

Пускането на отоплението ще се осъществи поетапно в следния ред, съобразен с нормативната уредба:

детски и здравни заведения

училища и други учебни заведения

обществени и стопански сгради

жилищни сгради.

Полезни съвети:

Важно е регулиращите вентили на радиаторите да бъдат отворени на максимум. Това ще позволи ефективно обезвъздушаване на отоплителните тела и по-качествено отопление. След включване на отоплението във вашата сграда регулирайте степента на загряване по желание.

Проверете индивидуалните разпределителни устройства (ИРУ), както и регулиращите вентили на радиаторите. В случай, че дисплеят на ИРУ е без показания или самото устройство не е закрепено за радиатора се обърнете своевременно към вашия топлинен счетоводител.

Проверете водомерите за битова гореща вода в имота: при забелязана неизправност – неотчитане на потребление, нарушена цялост на пломба/метрологичен стикер, изтекъл срок на метрологична проверка – сигнализирайте топлинния счетоводител. При неизправност следва начисление, което може да избегнете.

EVN Топлофикация отново обръща внимание, че от 1 януари 2027 г. дистанционният отчет на уредите за дялово разпределение и водомерите за гореща вода в имотите е задължителен.

Централното топлоснабдяване е сред най-екологичните и комфортни начини за отопление.