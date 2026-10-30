Гастроентерологичните заболявания във фокуса на безплатни профилактични изследвания в рамките на кампанията „Здраве за всички“

Клиниката по гастроентерология и хепатология към УМБАЛ „Свети Георги“ стартира кампания за безплатни профилактични прегледи за заболявания на стомашно-чревния тракт.

Според статистиката над половината от българите страдат от стомашно-чревен дискомфорт или чести гастроинтестинални оплаквания, което прави тези заболявания сред най-разпространените здравословни проблеми у нас. Честотата им нараства поради нездравословното хранене и стреса, както и заради високия процент на инфектирани с бактерията Helicobacter pylori, за която България е сред водещите страни и която е основен причинител на гастрит и язвена болест. Гастроентерологичната патология обхваща също рефлуксна болест, синдром на раздразненото черво, възпалителни и автоимунни състояния като улцерозен колит и болест на Крон, хронични вируси на черния дроб, жлъчни заболявания, а чрез съвременна диагностика се откриват и малигнени процеси като рак на стомаха и дебелото черво.

Клиниката по гастроентерология и хепатология разполага с пълен набор от инвазивни и неоперативни методи за диагностика и лечение, включително високоспециализирани ендоскопски и ехографски манипулации, пункции, биопсии, хемостаза и дилатация. Звеното притежава богат опит в диагностичната и лапароскопската хирургия, включително прилагане на интраперитонеална перфузионна химиотерапия с начална хипертермия при злокачествени заболявания. В процес на внедряване е ендоскопската ретроградна холангиопанкреатография с оперативна интервенция върху хепатобилиарната система, като предстои и разкриването на специализиран Център по възпалителни чревни заболявания с мултидисциплинарен екип от гастроентеролози, хирурзи и реаниматори.

Консултациите ще се провеждат през целия ноември всеки делничен ден между 12:00 и 14:00 часа в Клиниката по гастроентерология и хепатология към УМБАЛ „Свети Георги“ на 9-ия етаж, База 2, бул. „Пещерско шосе“ № 66. Прегледите се осъществяват след предварително записване на час на телефон 032 602 040 (делнични дни от 08.00 до 16.00 ч.).