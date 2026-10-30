Три шедьовъра от Франция и Полша не бива да се пропускат до събота на Синелибри в Пловдив

Три прекрасни филма предстоят в следващите два дни в програмата на Синелибри в LUCKY Дом на киното, които киноманите не бива да пропускат. Петъчната програма ни представя „Вода за цветята“ – една докосваща драма, адаптация по едноименния международен бестселър на Валери Перен. Във филма се срещаме с младата Виолет, която работи спокойно като пазител на гробище в малко градче, но неочаквана поява на загадъчен мъж, който търси разгадаване на погребани стари тайни променя целия неин живот. Режисьор на филма е култовият Жан-Пиер Жьоне, известен с „Невероятната съдба на Амели Пулен“, „Най-дългият годеж“ и още други. Прожекцията е тази вечер, 30 октомври, от 18:30 часа.

Съботният ден предлага два филма в програмата на кино-литературния фестивал. Тя започва с полският „Кукла“ – екранизация на смятаният за най-велик полски роман със същото име от Болеслав Прус. Филмът е една внушителна панорама на живота във Варшава през втората половина на XIX век. Прожекцията е тази събота от 16:00 часа.

„Ще се случи тази вечер“ е едно от най-очакваните заглавия на фестивала, с номинация за Златен лъв във Венеция и на фестивала на Сан Себастиян. В тази елегантна и забавна на моменти романтична драма се срещаме с героите на Луи Гарел и Жасмин Тринка, двама души, които през десетилетията се засичат няколко пъти, прекрават силно емоционални моменти, но отново се разделят. Една история за възможните други пътища, по които така и не сме поели. Прожекцията е тази събота от 19 часа.

Пълната програма на фестивала може да се види на сайта kinolucky.com, откъдето са възможни и онлайн закупуване на билети. Цената е 8 евро, с намаление за учащи и пенсионери – 7 евро.