БългарияНовиниТуризъм

Ограничават движението по пътя Асеновград – Смолян

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 09:35ч, вторник, 20 януари, 2026
0 170 Преди по-малко от минута

Временно ще бъде ограничено движението в двете посоки по пътя Асеновград – Смолян при изхода на Асеновград в посока Смолян на 20 януари в интервала от 13:00 до 14:00 часа. Причината е извършване на дейности по обрушване на скатове, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

По време на работата автомобилите ще бъдат пренасочвани по обходен маршрут Девин – Кричим, като трафикът ще се регулира от сигналисти.

От АПИ посочват, че ремонтните дейности са необходими за осигуряване безопасността на движението. Апелът към водачите е да шофират внимателно, да спазват ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания.

Снимката е илюстративна/архив

Тагове
Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 09:35ч, вторник, 20 януари, 2026
0 170 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина