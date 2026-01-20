Ограничават движението по пътя Асеновград – Смолян

Временно ще бъде ограничено движението в двете посоки по пътя Асеновград – Смолян при изхода на Асеновград в посока Смолян на 20 януари в интервала от 13:00 до 14:00 часа. Причината е извършване на дейности по обрушване на скатове, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

По време на работата автомобилите ще бъдат пренасочвани по обходен маршрут Девин – Кричим, като трафикът ще се регулира от сигналисти.

От АПИ посочват, че ремонтните дейности са необходими за осигуряване безопасността на движението. Апелът към водачите е да шофират внимателно, да спазват ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания.

Снимката е илюстративна/архив