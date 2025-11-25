Бизнесът излиза на протест заради Бюджет 2026. Най-голямата работодателска организация – Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) – отправи призив към фирми, предприемачи, самонаети и работещи да излязат на масов протест срещу проектобюджета за 2026 г.

Демонстрацията е насрочена за 26 ноември в 18 ч. на площад „Независимост“ в София. Тогава ще се проведе и протестът, организиран от „Продължаваме промяната“ срещу бюджета, съобщава offnews.bg. Очаква се в същия ден на заседание на бюджетната комисия в парламента да се проведе второ гласуване на проектобюджета за 2026 г.

АИКБ предупреждава, че предлаганият финансов план носи „огромни икономически рискове“ както за следващата година, така и за дълъг период напред.

„Бюджет 2026 прехвърля сметката за политическия популизъм върху бизнеса и работещите, обезсърчава инвестициите, забавя икономическия растеж, разширява сивата икономика и опасно отваря хоризонти за следващи, още по-неблагоприятни бюджетни години“, се посочва в позицията на организацията.

Според АИКБ и други работодателски организации проектобюджетът за 2026 г. съдържа три основни риска:

Прекомерни държавни разходи, насочени към нереформирани системи;

Над 1 млрд. лв. изземване от реалната икономика през 2026 г.;

Постоянен бюджетен дефицит и удвояване на държавния дълг до 50 млрд. лв. в рамките на четири години.

Критики предизвиква и намерението да се удвои данъкът върху дивидентите – от 5% на 10%, както и увеличението на осигуровките с 2 процентни пункта.

Според АИКБ това ще доведе до понижаване на нетните доходи на над 2 млн. служители в частния сектор, като той определя проектобюджета като „най-лошия за последните 30 години“.

