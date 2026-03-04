Протест в Пловдив на 8 март

Градът под тепетата се присъединява към Международния ден на жените с мирен протест за равнопоставеност и справедливост

На 8 март от 12:00 ч. пред Централна поща Пловдив отново ще посрещне статичния протест „Невидимото мнозинство“. Събитието цели да привлече внимание към неравнопоставеността на жените в обществото и да поиска реални мерки срещу насилието, дискриминацията и икономическата несправедливост.

Организаторите – граждани на Пловдив и областта – подчертават, че жените, които съставляват повече от половината от населението на България, все още остават „невидимо мнозинство“ в политиката, високодоходните професии и обществените образци на лидерство.

Сред основните искания са: равно участие на жените във властта, достойни заплати за грижовни работници, социална и икономическа справедливост и защита срещу насилие.

Подобни събития ще се проведат и в София и Варна.