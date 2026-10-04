Поклонението пред Илиян Филипов ще бъде на 7 октомври в Пловдив

Близки, приятели и хора от футболната общност ще могат да се простят с бизнесмена от 11:00 часа в Траурен парк „Север“

Поклонението пред Илиян Филипов ще се състои на 7 октомври, сряда, от 11:00 часа в ритуалната зала на Траурен парк „Север“ на Рогошко шосе в Пловдив. Това съобщиха от транспортната компания PIMK, чийто собственик беше Филипов.

От компанията изразяват дълбока скръб от загубата и канят всички, които желаят да отдадат последна почит на бизнесмена, да се присъединят към поклонението.

„Илиян Филипов – човек, който остави ярка и незаличима следа, не само в сърцата на хората, които го познаваха, но и в историята на Пловдив и българския футбол“, пишат от PIMK.

От компанията посочват, че той оставя след себе си спомени, дела и вдъхновение, а хората, които са го обичали, уважавали и ценили, ще бъдат заедно, за да го изпратят в последния му земен път.

Илиян Филипов беше президент на „Ботев“ (Пловдив) и собственик на PIMK. Той беше убит на 30 септември в Пловдив. За престъплението е обвинен Славчо Мегерев, а разследването продължава.