Епископската базилика вече е в игра: Gothika47 вкарва геймърите в историята на Пловдив

Мозайките на Филипопол вече могат да се търсят и през мобилна мисия с въпроси, добавена реалност и награди

Епископската базилика на Филипопол вече има собствена интерактивна игра, която превръща разходката сред античните мозайки в своеобразен лов на съкровища.

Играта е част от платформата TreasureUP – мобилно приложение, което превръща посещението в музей в игрово преживяване. Вместо просто да обикалят експонатите, посетителите получават мисия, отговарят на въпроси и търсят отговорите директно в музейното пространство. При успешно преминаване се отключват медали, дигитални награди и елементи с добавена реалност.

За пловдивската версия въпросите са свързани с историята, архитектурата и уникалните мозайки на Епископската базилика. Така смартфонът, който обикновено е най-големият конкурент на музейната експозиция, този път е част от самото преживяване.

Играта зад играта

TreasureUP е разработена от екип около младия предприемач и разработчик на игри Васил Анастасов, познат в геймърските среди и като Gothika47. Той разработва видеоигри от тийнейджърските си години и е основател на DevHubOne. Сред проектите му е именно TreasureUP – платформа, създадена с идеята музейното посещение да стане по-интерактивно и ангажиращо.

Онлайн профилът Gothika47 има собствена публика сред геймърите – профилът му в Kick например е следван от хиляди потребители, а неговият YouTube канал също има десетки хиляди абонати.

Сега човек, познат с игрите, води играчите не към виртуален свят, а към един от най-ценните археологически обекти на Пловдив.

Как се играе?

TreasureUP е замислена като дигитален „лов на съкровища“. Посетителят сваля приложението и избира музей или културен обект, който е част от платформата. След това започва мисията и трябва да открива отговорите на въпросите в реалното пространство.

При преминаването на мисията се присъждат бронзов, сребърен или златен медал. В зависимост от резултата се отключват дигитални награди чрез добавена реалност – например виртуални обекти и 3D елементи. При златен медал платформата предвижда и физическа награда.

Идеята е проста: за да минеш играта, трябва действително да разгледаш музея. Или казано по пловдивски – няма как да „скролнеш“ до правилния отговор от пейката отвън.

Платформата вече работи с културни обекти в различни градове, а според информацията за проекта Епископската базилика е сред включените места.

От мозайката до добавената реалност

Проектът позволява дигиталното преживяване да надгради това, което посетителят вижда пред себе си. При Базиликата AR елементите включват виртуални изображения, свързани с мястото, които могат да бъдат разглеждани през телефона.

Така античният Филипопол получава още един начин да говори на публика, за която „музей“ понякога звучи като нещо, което трябва да се гледа тихо зад стъкло.

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Проектът TreasureUp на Общински институт „Старинен Пловдив“, финансиран от Общинска фондация „Пловдив 2019“ по програма „Малки проекти“ 2026.

Целта му е да обогати преживяването на посетителите на Епископската базилика чрез съчетаване на културно наследство, дигитални технологии и игрови механики.

Вместо културното наследство да бъде само фон за снимка, идеята е посетителят да има причина да се вгледа в него, да търси детайли и да участва активно.