Филмите-победители във Венеция, Кан и Берлин пристигат на Киномания в Пловдив

Най-доброто от европейското фестивално кино пристига и тази година на Киномания в Пловдив. Кинопанорамата, която по традиция се провежда в LUCKY Дом на киното, започва този четвъртък и ще продължи до 29 ноември.

Откриването на фестивала е с най-новия филм на Мартин Макдона „Див кон девет“ с великолепен актьорски състав – Джон Малкович, Сам Рокуел и Стив Бушеми. Непосредствено преди откриващата прожекция ще може да гледаме и 20-минутен документален филм за историята на фестивала Киномания и неговата 40-годишна история. Събитието започва от 18:30 часа на 12 ноември, четвъртък.

Един от хитовете на годината е филмът „Непозната жена“, спечелил „Златен лъв“ във Венеция за най-добър филм. Копродукцията между Дания, Швеция и Латвия разказва за Дания след Втората световна война – вдъхновен от историческата реалност ни представя история за една жена, постъпила на работа като икономка в провинциално имение. Нейното присъствие заплашва да разруши семейната хармония. Прожекцията е на 26 ноември от 18:30 часа.

Дългоочаквано от кинофеновете е и заглавието „Жълти писма“, носител на „Златна мечка“ от Берлин. Филмът ни среща със семейство турски театрални творци неочаквано губят работата и социалния си статус след произволна държавна намеса, а кризата ги принуждава да преосмислят моралните си принципи и личната си свобода. Прожекцията е на 29 ноември от 16 часа.

Задължителен за всеки любител на седмото изкуство е и „Фиорд“ с Ренате Рейнсве. Филмът, спечелил голямата награда в Кан „Златна палма“, разказва за румънско-норвежка двойка, установила се край фиорд. Там те се сприятеляват с местните, но спокойствието е разклатено, когато учителите откриват синини по тялото на голямата им дъщеря. Прожекцията е на 22 ноември от 17:30 часа.

В програмата ще видим и най-новите филми с някои от любимите актьори на фестивалните фенове. Хавиер Бардем играе режисьор в получилия вече много положителни отзиви „Обич“, един брутален портрет на творческия контрол. Филма може да гледаме на 15 ноември от 18 часа. Не бива да се пропуска и новият филм на Марион Котийар „Карма“ под режисурата на Гийом Кане, една вълнуваща криминална драма с прожекция на 29 ноември от 18:30 часа. Една вълнуваща история от света на мафията пък събира за пореден път дуото Адам Драйвър и Скарлет Йохансон в „Хартиения тигър“, който може да гледаме на 27 ноември от 18:30 часа.

Фестивалът е част от Културния календар на града и се провежда с подкрепата на Община Пловдив. Програмата представя над 20 филма с ежедневни прожекции от 12 ноември до 29 ноември. Пълен списък може да видите на сайта kinolucky.com, откъдето вече може да се закупят онлайн билети. Покупката е възможна и на касите на LUCKY Дом на киното. Билетите са на цена 8 евро и 7 евро за учащи и пенсионери.