Три акта за нарушения при отпадъчните води в Пловдивско

Три акта за административни нарушения при заустването на отпадъчни води са съставили експертите на РИОСВ – Пловдив през октомври. Сред нарушителите са „Милкком България“ ООД, „Кампус-81“ ЕООД и „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД – Сопот, показва месечният отчет на екоинспекцията.

Най-сериозен като характер е случаят с „Милкком България“, край Раковски. На дружеството е съставен акт на 5 октомври за неизпълнение на предписание на РИОСВ за прекратяване на изтичането на отпадъчни води без необходимото правно основание. Нарушението е установено при последващ контрол, след като на оператора вече е било разпоредено да преустанови изтичането.

Вторият акт е от 6 октомври и е за семеен хотел във вилна зона „Равнища“„Кампус-81“ ЕООД. При проверка на обект в местността Равнища край село Дедево е установено изхвърляне на отпадъчни води с показатели, които нарушават емисионните норми, заложени в разрешителното за заустване.

Третият акт е съставен на 9 октомври на „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД за нарушение на емисионните норми и изискванията в разрешителното за заустване на отпадъчни води на площадката на дружеството в Сопот.

Общо 39 проверки са извършени през октомври в направление „Води“, като са проверени 38 обекта. Не са дадени предписания, а трите установени нарушения са довели до съставянето на актове за административни нарушения, посочват от РИОСВ – Пловдив.