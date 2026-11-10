Надзорният съвет на НЗОК обсъжда проектобюджета за 2027 г.

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще обсъди проектобюджета на институцията за 2027 г. Заседанието е насрочено за 10:00 ч., съобщават от касата на официалния си сайт.

В дневния ред са включени общо три точки. Освен проекта за бюджет за следващата година надзорниците ще разгледат предложения за разпределение на средства от резерва, вътрешно компенсирани промени по бюджетните средства за трансфери от Министерството на здравеопазването и плащанията по тях. Предвидено е и обсъждане на актуализирано месечно разпределение на бюджета на НЗОК за 2026 г.

Третата точка предвижда утвърждаване на нови и актуализиране на съществуващи изисквания за диагнози, включени в списъка на заболяванията по чл. 45, ал. 4 от Закона за здравното осигуряване. Става дума за заболявания, при чието лечение се изисква експертиза по чл. 78, т. 2 от закона.

В понеделник министърът на здравеопазването Катя Ивкова представи проекта за бюджет на Министерството на здравеопазването за 2027 г. Тя заяви, че той е насочен към по-сигурен достъп до лекарства, по-добра профилактика, модернизиране на спешната и детската медицинска помощ, подкрепа за младите кадри в системата и по-достъпна диагностика и лечение.