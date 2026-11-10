Започва ремонтът на моста над Марица в Пазарджик, ще продължи година и половина

Ремонтът на ключовия мост над река Марица в Пазарджик трябва да започне в следващите два-три месеца и да продължи около година и половина. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков след среща с местните власти в рамките на инициативата „Регионите говорят“.

Вече е постигнато съгласие с кмета на Пазарджик Петър Куленски, главния архитект и ръководството на КАТ за временната организация на движението по време на строителните работи. Предвижда се изграждането на временно кръгово кръстовище. Общината има възможност да финансира и второ кръгово от другата страна на града, като решение по въпроса се очаква до две седмици.

Шишков предупреди, че е възможно избраният изпълнител да поиска предоговаряне на условията, тъй като договорът е сключен преди две години.

Над 1,8 млн. евро за водопровода в Пещера

По време на посещението си в областта министърът даде начало на реконструкцията на довеждащия водопровод за град Пещера. Проектът е на стойност над 1,8 млн. евро и се финансира по Инвестиционната програма за общински обекти.

Срокът за изпълнение е 90 дни. Предвижда се подмяна на старите етернитови тръби, което според проекта трябва да намали загубите на вода и да подобри надеждността на водоснабдяването.

Сред очакваните резултати са по-добро използване на гравитачните водни ресурси, по-малка зависимост от помпени съоръжения и разходи за електроенергия, както и изместване на трасето извън пътя, за да се ограничат авариите заради тежкия трафик.

Търсят решение за язовир „Луда Яна“

Друг от обсъдените инфраструктурни проблеми е този с язовир „Луда Яна“. По думите на Шишков област Пазарджик е единствената с язовир, който на практика не се използва, тъй като липсва изградена мрежа, която да го свързва с населените места.

В бюджета за 2027 г. са предвидени средства за проектни проучвания, които да помогнат за решаването на проблема.

Министърът коментира и други инфраструктурни обекти. Ремонтът на пътя през прохода Арабаконак е в ход и се очаква да приключи в рамките на 20 дни. Участъкът ще се използва като обходен маршрут по време на ремонта на тунел „Топли дол“ на автомагистрала „Хемус“.

По отношение на пътя Юндола – Разлог, засегнат от свлачище, строителните дейности ще започнат след изготвянето на технически проект за укрепването му.

Шишков засегна и темата за развитието на ски туризма, като посочи необходимостта от законови промени, които да осигурят ясни правила и да гарантират опазването на природата. Той даде пример с потенциала на област Пазарджик за развитие на ски зона, предвид природните дадености и наличието на минерални води.