С изложба на открито WWF стартира коледната фаза на кампанията „Природата има нужда от нас“

Изложбата ще бъде достъпна за посетители от 10 до 24 ноември в градинката „Кристал“

Градинката „Кристал“ в София ще се превърне от 10 до 24 ноември в своеобразна галерия на открито, посветена на красотата на българската природа и усилията за нейното опазване. Чрез впечатляващи фотографии, думи и числа изложбата на WWF ще представи постиженията на организацията през последните 20 години в защита на българските гори, реки, диви животни и защитени територии.

Посетителите ще могат да се запознаят с някои от най-значимите успехи на WWF България – от спасяването и връщането в дивата природа на шест осиротели мечета и пускането в Дунав на близо 100 000 есетрови риби до завръщането на пеликаните на остров Персина след 60 години отсъствие и защитата на над 100 000 хектара гори във фаза на старост.

Събитието във Facebook можете да откриете тук.

Изложбата поставя началото и на коледната фаза на целогодишната кампания на WWF „Природата има нужда от нас“, която напомня, че положителната промяна е възможна, когато обединим усилията си в името на природата. През празничните месеци организацията насочва специално внимание към кафявата мечка – едно от най-емблематичните диви животни у нас, и към необходимостта от безопасно съжителство между хората и дивата природа.

В България зачестяват сигналите за мечки в близост до населени места, което увеличава риска от конфликти и застрашава както хората, така и животните. WWF работи активно за предотвратяването на подобни ситуации и за създаването на по-благоприятни условия за съжителство с мечките. Сред мерките са предоставянето на електропастири за защита на стопанствата, засаждането на горскоплодни дървета, които осигуряват естествен източник на храна за дивите животни и така ги задържат в местообитанията им, ограничаването на достъпа до хранителни отпадъци – една от основните причини мечките да слизат в населени места, както и повишаването на информираността на местните общности. Организацията следи и за случаи на осиротели или ранени мечета, които се нуждаят от помощ.

Тази Коледа всеки може да помогне за опазването на мечките, без да се налага да ги среща.

С редовно дарение към WWF можете да подкрепите дългосрочните усилия за защита на вида и неговите местообитания, както и за предотвратяване на конфликтите с хората. Защото съвместното съществуване изисква постоянна грижа и последователни действия, възможни благодарение на подкрепата на дарителите.

„Нито едно от постиженията ни през последните 20 години не би било възможно без нашите партньори и поддръжници. Но предизвикателствата пред опазването на околната среда стават все повече и все по-тежки. Затова каним всеки, който носи природата в сърцето си, да стане част от усилията ни да я съхраним, като се превърне в наш редовен дарител“, казва Веселина Кавръкова, изпълнителен директор на WWF България.

Можете да подкрепите WWF с дарение на https://dari.wwf.bg/priroda

Изложбата е част от инициативата „Галерии на открито“ на Столична община.

Кампанията „Природата има нужда от нас“ се изпълнява с медийната подкрепа на Нова телевизия, Нетинфо, OFFNews, Клуб „Z“, Dir.bg, „Под тепето“ и Gustomediа.