Пловдив посреща 14 от най-ярките австрийски творци

Някои от най-актуалните австрийски творци ще гостуват със свои творби в Пловдив. От 8 юли до 6 август Градска художествена галерия – Пловдив ще представи четиринадесет изтъкнати художници от Австрия в своето най-голямо експозиционно пространство – Зала „2019“ на ул. „Гладстон“ 32. В експозицията ще бъдат показани над 65 произведения – предимно живопис и скулптура на творци с оригинален визуален език. Многообразието е подчертано и от заглавието на изложбата „Творчески пространства“. Куратори са проф. Ролф Лавен, Красимир Линков и Милена Китипова.

„Изложбата е резултат от многогодишни задълбочаващи се контакти между галерията и утвърдени представители на австрийската художествена сцена, взаимното опознаване и разменени гостувания на автори и куратори“, съобщават от ГХГ.

„В тази изложба се срещаме с личните творчески пространства на 14 австрийски художници, които, макар и да не представляват цялостна картина на съвременното австрийско изкуство, са една представителна извадка на някои от тенденциите в неговото развитие. Различни поколения, различни изразни средства, различна чувствителност и подчертани индивидуалности. Некоректно е в днешно време да търсим и подчертаваме „националното“ и не защото произходът не е важен, а защото все повече осъзнаваме, че сингулярността е повече от термин, използван във физиката и футурология. Изхождам от факта, че не е нужен преводач в общуването с което и да е изкуство, не е нужно да се преразказват послания, когато са общочовешки.“, коментира един от кураторите и директор на Градската галерия Красимир Линков.

Откриването с участие на част от авторите ще се състои на 8 юли от 18:00ч. Публиката ще види произведения от: Рихард Бодин /Richard Bodyn; проф. Улрих Гансерт /Prif. Ullrich Gansert; Силвия Генова /SilviaGe; Момо Хьофлингер /Momo Höflinger; Удо Хоенбергер /Udo Hohenberger; Валтер Канов /Walter Kanov; проф. Тония Кос /Prof. Tonia Kos; Бригите Кратохвил /Brigitte Kratochwill; проф. Ролф Лавен /Prof. Rolf Laven; Савату Муратиду /Sawatou Mouratidou; Таня Рашид /Tania Raschied; Фаек Расул /Faek Rasul; Ерика Зайвалд /Erika Seywald; Eрнст Здрахал /Ernst Zdrahal.

Изложбата е съпътствана от каталог. А на 9 юли от 10:30 ч. в Зала „2019“ ще се проведе специално събитие, съчетаващо образователна лекция на едни от най-изявените австрийски автори и практически уъркшоп.

Входът за изложбата и съпътстващото събитие е безплатен.

Проектът „Творчески пространства“ се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата на Република България и Австрийския културен форум.