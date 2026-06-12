Концертът с вход свободен ще събере пловдивчани и гости на града на 13 юни пред Павилиона в Цар-Симеоновата градина

Необичайно музикално пътешествие през Европа и света очаква пловдивчани и гостите на града на 13 юни. От 17:00 часа пред Павилиона в Цар-Симеоновата градина ще се състои концертът „От Европа към света – музикално пътешествие с Plovdiv Brass Station“.

Събитието се реализира с подкрепата на Фондация „Пловдив 2019“ и е вдъхновено от идеята на инициативата „Европейска столица на културата“. Чрез музика, любопитни истории и културни препратки публиката ще премине през различни европейски държави, чиито градове са носители на престижната титла, а след това ще продължи своето символично пътешествие към други точки на света.

На сцената ще се изявят музикантите от Plovdiv Brass Station, които ще поведат зрителите през разнообразни музикални стилове и култури. Водещ на събитието ще бъде Инна Пепеланова, която ще допълва концертната програма с интересни факти и истории за представените дестинации.

Концертът е с вход свободен и е част от културния календар на Пловдив, като предлага възможност за среща с музиката в една от най-красивите градски градини в началото на летния сезон.