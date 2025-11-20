„Пинокио“ гостува в Държавен куклен театър – Пловдив

На сцената на Държавен куклен театър – Пловдив днес – 20 ноември, ще гостува „Пинокио“ по Карло Колоди – един от водещите спектакли на Куклен театър – Русе. Постановката е сред най-популярните заглавия в репертоара на театъра за семейна и възрастна публика и вече повече от шест години продължава да привлича зрители от различни поколения.

От премиерата си досега „Пинокио“ не спира да получава професионално признание както у нас, така и на международната сцена. Спектакълът е носител на националната награда „Икар 2020“ за най-добър куклен спектакъл, както и на редица отличия за актьорска игра, сценография и музикална среда от фестивалите „Златният делфин“ – Варна, „Златна искра“ – Крагуевац (Сърбия) и Международния фестивал на детските театри в Суботица (Сърбия).

Критическите отзиви определят спектакъла като поставен „по необикновено вълнуващ и магичен начин“, който „потапя зрителя в пълна омая от асоциативни образи“ и „говори еднакво силно на всички хора от публиката, независимо от възрастта им“. Черно-бялата визуална концепция, оригиналната музика и многопластовата актьорска игра изграждат сценична картина, в която се преплитат реалност и символика.

Постановката на режисьора Тодор Вълов поставя акцент върху темите за истината, личния избор и моралното израстване. Именно този подход я превръща в семейно заглавие, което се обръща както към децата, така и към възрастните зрители.

„Пинокио“ е с продължителност 70 минути и е подходящ за деца над 6 години, семейства и възрастни.