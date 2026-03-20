Нов образователен спектакъл за деца обединява театър, музей и зоопарк в кауза за опазване на природата



На 20 март Куклен театър – Пловдив ще представи премиерата на новия спектакъл „Изчезналото кралство“ – образователна постановка, насочена към децата и техните родители, която поставя акцент върху опазването на природата и застрашените животински видове в България.

Проектът е реализиран в партньорство с Регионален природонаучен музей – Пловдив и Зоологическа градина – Пловдив, като обединява усилията на културни и научни институции около важни екологични теми.

Историята проследява младия изследовател Ники, който попада в мистично кралство и среща последните представители на редки животни – зубър, дропла и видра. Изправени пред заплаха, героите трябва да открият силата на знанието, приятелството и отговорността, за да спасят своя свят.

Режисьор и автор на спектакъла е Ева Кьосовска, сценографията и куклите са дело на Крум Крумов, а музиката – на Пламен Мирчев – Мирона. В постановката участват актьорите Евдокия Енчева, Наталия Василева, Константин Лунгов и Андрей Иванов.

Спектакълът има и социален елемент – младежи със специални потребности от Сдружение „Паралелен свят“ ще изработват сувенири, които ще се подаряват на зрителите след представленията.

Премиерата е планирана в навечерието на Международния ден на кукления театър и в контекста на Световния ден на водата, което допълнително подчертава екологичния ѝ фокус.

„Изчезналото кралство“ е част от проекта „Отново заедно“, финансиран от Европейския съюз чрез механизма NextGenerationEU и администриран от Национален фонд „Култура“.

Постановката цели не само да забавлява, но и да провокира размисъл у най-малките за връзката между човека и природата и за личната отговорност към околната среда.