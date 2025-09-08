Историята на пловдивчанката Елена Панайотова и нейния документален филм „Артисти за деца“ – пътешествие през границите на изкуството, надеждата и човешкия дух – ВИДЕО

Заповядайте да видите как изкуството преобразява живота на хилядите – на 08 септември 2025 г., от 17:00 ч. в Културен център „Тракарт“, Пловдив, с вход свободен

От родопското село Широка Лъка до бреговете на езерото Виктория в Кения – дългогодишният път на режисьорката и педагог д-р Елена Панайотова се превръща във вдъхновяваща история как силата на театъра променя животите на деца в риск. С над 25 години опит и признание, тя вярва, че международният език на театралното изкуство е ключ към човешката промяна и образование в новия свят.

„Образованието в конвенционалния му вид е в колапс“, казва Елена, а чрез своята програма „Артисти за деца“ успява да въвлече над 5000 деца без родители и повече от 300 артисти от четири континента в процеса на социално израстване чрез театрална игра. Тази програма, развиваща се вече 15 години, пренася творчеството и силата на изкуството от България до Кения и Танзания, където милиони деца са оставени без родители и подкрепа.

Елена е доктор по театрално изкуство и автор на книгата „Приложен театър. Теории и практики от България до Африка“, която обобщава нейния богат опит и методи за работа с различни социални групи. Пловдивчанката представи първата си книга за приложен театър в родния си град през пролетта на миналта година. Още по темата четете в стаията Елена Панайотова: Театърът трябва да влезе в училищата. Тя е носител на редица награди, като неуморно показва, че театърът е мощен инструмент за социална промяна.

Елена е вдъхновител на историята, която разказва режисьорът Зорница София във филма „Майка“.

Филмът „Артисти за деца“ (75 минути) е разказ за срещите, спомените и вдъхновението на децата, артистите и социалните работници, превърнали театралната игра в път към себеизразяване и надежда.

През юни филмът спечели Награда от младежкото жури от Фестивал на българското ново кино Бургас 2025 г.

Архивни кадри и международни интервюта пресъздават едно пътуване през времето и континентите, подплатено от емоцията и силата на изкуството.

След прожекцията ще имате възможност за разговор с режисьорката Елена Панайотова.

Прожекцията е част от 26-ия международен куклено-театрален фестивал „Двама са малко, трима са много“ и се осъществява с любезната подкрепа на Държавен куклен театър – Пловдив.

Не пропускайте да се докоснете до силата на театъра, който гради мостове, вдъхновява и променя съдби!