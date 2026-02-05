„Хамлет“ в Куклите на Пловдив с марионетки и хеви метъл

Кукленият театър представя нестандартен прочит на Шекспир с ирония, кукли и музика на живо

Държавен куклен театър – Пловдив кани публиката на необичаен и провокативен спектакъл – „Хамлет“ по Уилям Шекспир и Ричард Армър, режисиран от Съби Събев. Представлението предлага смел и ироничен прочит на вечния шекспиров шедьовър, превърнат в трагичен фарс с марионетки и импровизирани кукли.

Текстът стъпва както върху оригиналната пиеса на Шекспир, така и върху сатиричния труд на американския шекспировед Ричард Армър – „Шекспир в криво огледало“. Терзанията на датския принц в замъка Елсинор са представени по нестандартен начин, който едновременно разсмива и провокира размисъл.

Сценографията е дело на Емелияна Андонова-Тотева, а музиката – на Веселин Койчев, като спектакълът изненадва и с неочаквани музикални елементи, включително хеви метъл.

В ролите влизат Андрей Иванов, Димитър Николов-Шаблата, Ламбрети Колев и Стайко Стайков.

„Хамлет“ е спектакъл за всички – за тези, които са чели Шекспир, за онези, които тепърва ще го откриват, и дори за хората, които никога не са се срещали с неговото творчество. Ако обичате нестандартния театър, силната музика или просто търсите различно културно преживяване, това представление е за вас.

Продължителността на спектакъла е 60 минути, а препоръчителната възраст е 16+.

Билети могат да бъдат закупени на касата на театъра, както и онлайн в мрежата на entase.