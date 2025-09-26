Иван Ланджев и Сфумато гостуват в Кукления театър

Поезията и театърът се преплитат в ново артистично преживяване за неизбежната случайност

Театрална работилница Сфумато представя премиерната сценична вечер „Иван Ланджев. За неизбежната случайност“ – уникално събитие, в което поезията и театърът се преплитат в ново артистично преживяване, тази събота, 26 септември от 19 часа в залата на Кукления театър в Пловдив.

По покана на Иван Добчев и Маргарита Младенова поетът Иван Ланджев събира свои познати стихове и нови истории, за да разкаже за безцелните разходки, за участта, за България, белите рибояди и дори втория закон на термодинамиката. На сцената до него ще застанат актьорите Иван Петрушинов и Радостина Ангелова, а визуалната среда е дело на Венелин Шурелов.

„Отдавна не съм се вълнувал така да участвам в нещо и ще се радвам да се видим“, споделя Ланджев.