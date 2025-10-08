С ретрспективната изложба „Международни фотографски срещи. Една 40-годишна одисея“ в галерия 2019 в Пловдив

След четири десетилетия начело на Международните фотографски срещи, доц. Лаутлиев предава щафетата на фондация „Ново фотографско средище“, чийто председател е доц. Мариана Дафова – фотограф и преподавател в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“

С изложбата „Международни фотографски срещи. Една 40-годишна одисея“, открита в зала „2019“ на Градската художествена галерия – Пловдив, стартира 40-ото издание на най-стария фотографски фестивал в България. Експозицията проследява четири десетилетия фестивална история, през които доц. Никола Лаутлиев – фотограф, преподавател и дългогодишен артистичен директор на проявата – превърна Пловдив в притегателен център за едни от най-изявените имена във фотографията от България и света.

„Аз само организирам фестивала – ако ви няма всички вас, няма да го има и него…“ – каза развълнувано Лаутлиев при откриването, като допълни, че това ще бъде последният фестивал, който лично организира. Въпреки това той увери публиката, че няма да се откаже от фотографията, и вече планира две нови събития за следващата година.

Кураторът определи изложбата като своеобразен документ на времето:

„Вярвам, че това, което виждате в тази зала, е достатъчно красноречиво за нашите търсения през годините. Тук присъства документът – репортажното, социалното, хуманното. Най-много се гордея, че фестивалът устоя през годините.“

Заместник-кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов откри официално юбилейното издание и изрази признателността си към доц. Лаутлиев:

„Всичко, което виждаме тук, е културна памет, изпълнена с емоция и чистота. Надявам се традицията да продължи, защото фестивалът винаги ни е давал достъп до най-доброто от световната фотография – и е чест, че това се случва именно в Пловдив.“

След четири десетилетия начело на Международните фотографски срещи, доц. Лаутлиев предава щафетата на фондация „Ново фотографско средище“, чийто председател е доц. Мариана Дафова – фотограф и преподавател в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“. Тя ще поеме организацията на бъдещите издания, опирайки се на опита на досегашния екип и подкрепата на фестивалния създател.

По време на откриването Лаутлиев получи поздравителен адрес от Фотографската академия „Янка Кюркчиева“. За артистичната и емоционална атмосфера бе допълнена от джаз триото Петър Салчев, Атанас Ставрев и Йордан Тоновски, които поднесоха музикален поздрав към публиката.

Изложбата продължава до 31 октомври и се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.

.