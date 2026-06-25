„Сцена на кръстопът“ навършва 30 години: Пловдив отново става театрална столица на есента

Юбилейното издание на фестивала ще събере водещи български и чуждестранни трупи, премиери, изложби и срещи с артисти

Един от най-разпознаваемите театрални форуми в България – „Сцена на кръстопът“ – отбелязва своя 30-годишен юбилей с издание, което обещава да превърне Пловдив в сцена на споделени истории, срещи и емоции.

Създаден с визията и отдадеността на проф. Стефан Данаилов и Сотир Майноловски, Есенният международен театрален фестивал вече три десетилетия събира в Пловдив поколения творци и публика, за които театърът е не просто изкуство, а начин на живот. През годините фестивалът се утвърждава като устойчиво културно пространство, в което традицията и съвременният театрален език се срещат и взаимно се допълват.

На сцените на форума са гостували едни от най-ярките имена от България и чужбина, а публиката е имала възможност да види спектакли, оставили траен отпечатък в културния живот на града.

Юбилейното 30-о издание ще предложи богата програма с подбрани заглавия от столични и извънстолични театри, както и премиерни спектакли. Пловдив ще посрещне и международни гости от Унгария, Италия и Турция.

Представленията ще се играят на сцените на Драматичен театър – Пловдив, Куклен театър – Пловдив, както и на емблематичния Античен театър – Пловдив, включително и в открити градски пространства.

Освен спектаклите, програмата включва изложби, творчески срещи, представяния на книги, концерти и разговори за бъдещето на театъра. Специално внимание отново ще бъде отделено на най-малките зрители чрез инициативата „Заведи мама и татко на театър“, която съчетава представления и творчески работилници.

Организаторите определят юбилейното издание като амбициозен опит фестивалът да се превърне в „празник на театъра“, който събира артисти и публика в едно общо преживяване.

„30 години „Сцена на кръстопът“ не са просто юбилей, а история, традиция и вдъхновение, което продължаваме да пишем заедно“, посочват организаторите.