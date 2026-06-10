Турските художници отново гостуват в Пловдив с експозиция под патронажа на Генералното консулство на Република Турция, която може да бъде разгледана до 30 юни

С демонстрация на живо бе открита впечатляваща експозиция с творби на на турските художници Хикмет Четинкая и Шюкран Истанбуллу в пловдивската галерия „Аспект“във вторник вечертта.

Събитието събра публика от ценители и се превърна в своеобразен артистичен спектакъл, в който посетителите имаха възможност да проследят процеса на създаване на картина пред очите си, както и да се включат сами.

Почетният консул на Италия в Пловдив Джузепе Де Франческо положи щтрих върху платното на Повелителя на маковете.

Повелителят на маковете рисува пред публика в Пловдив

Откриването се състоя в присъствието на генералния консул на Република Турция в Пловдив г-н Емре Манав, а експозицията е организирана под патронажа на дипломатическата мисия. От Генералното консулство благодариха на двамата творци за традиционните им гостувания, които през годините внасят нови багри в културния живот на Пловдив.

Хикмет Четинкая и Шюкран Истанбуллу отдавна са познати на българската публика и особено на ценителите на изкуството в Пловдив. Техните изложби в галерия „Аспект“ са се превърнали в очаквано културно събитие, а характерните им арт демонстрации на живо неизменно привличат голям интерес.

Наричан „Повелителят на маковете“, Хикмет Четинкая е изградил своя разпознаваем художествен почерк около образа на червения мак. Роден през 1958 година в Денизли и завършил Университета „Гази“ в Анкара, той има зад гърба си повече от сто самостоятелни изложби по света. В картините му макът се превръща в символ на живота, светлината и красотата, пресъздадени чрез богата фактура, наситени цветове и свободен живописен жест.

Шюкран Истанбуллу представя творби, вдъхновени от традиционното турско декоративно изкуство. Нейните композиции, изградени като цветни мозайки, впечатляват с фин наивистичен стил и поетична символика. В творчеството ѝ често присъстват люляците като знак за универсалната любов и духовната връзка между хората. Художничката е член на Международната асоциация за изкуство към ЮНЕСКО и повече от две десетилетия работи в престижното „Ателие Четинкая“, където развива съвместното си творчество с Хикмет Четинкая.

Именно рисуването пред публика е отличителна черта на техните гостувания. По време на вернисажите двамата художници демонстрират техниките си и споделят творческия процес с посетителите, превръщайки изложбата в преживяване и своеобразен културен диалог между автор и публика.

Експозицията в галерия „Аспект“ може да бъде разгледана до 30 юни, като предлага среща с две различни, но хармонично допълващи се художествени вселени, обединени от силата на цвета, символите и традицията.