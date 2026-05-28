Детският фестивал „Традиции и памет“ събира млади фолклорни таланти на Римския стадион в Пловдив

Двудневният форум с вход свободен ще представи народни песни, танци и автентични обичаи от цялата страна

Четвъртото издание на фестивала „Традиции и памет“ за детско и самодейно народно творчество ще се проведе на 30 и 31 май 2026 година на Римския стадион в Пловдив. Форумът, организиран от Фондация „Традиции и памет“, отново ще събере млади таланти от цялата страна, които ще представят богатството на българския фолклор.

Събитието има за цел да популяризира, утвърждава и съхранява българските традиции, като дава сцена на деца и самодейци, посветени на народното творчество и българския дух.

„Нашият фолклор не е само в песните – той е в хорото, хванато за ръце, в носиите, изпълнени със символика, и в обичаите, които разказват без думи“, посочват организаторите.

Тазгодишното издание се реализира с подкрепата на председателя на фондацията Зоя Върбанова и генералните спонсори Мария и Илко Рожевски – собственици на комплекси „Дрийм Гарден“.

Фестивалът е с конкурсен характер, а участниците ще се състезават в три категории:

Народно пеене

Народни танци

Пресъздаване на фолклорен обичай

За всяко дете е предвидена грамота, а победителите ще получат купи и парични награди.

Организаторите обещават два дни, изпълнени с детски усмивки, емоции и вдъхновение. Входът за събитието е свободен.