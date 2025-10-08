Единадесетото издание на Plovdiv Jazz Fest ще бъде от 07 до 09 ноември в Дом на културата „Борис Христов“. Всяка фестивална вечер от основната програма започва в 19:30 ч., а билетите могат да бъдат намерени в мрежата на Eventim.

За поредна година един от най-значимите джаз фестивали в страната дава възможност на българската публика да се срещне с някои от големите имена в света на джаза днес. Специално за Plovdiv Jazz Fest пристигат легендарната група и двукратен носител на „Грами“ Yellowjackets и световноизвестната американска джаз и госпъл певица Лиз Райт, заедно с нейния секстет. Както обикновено европейската джаз сцена също е сериозно представена и още в първата фестивална вечер гостуват някои от нейните най-популярни и знакови представители като шведския пианист и композитор Якоб Карлсон и неговото трио, а заедно с тях и изключителна джаз певица Виктория Толстой.

В основната програма, съвсем наравно със световния джаз, стои и българският. На сцената на Plovdiv Jazz Fest публиката ще види и чуе най-новия проект на отличавания и известен български пианист, живеещ в Лос Анджелис – Милен Киров и неговия квинтет, включващ германски и български музиканти. В последната вечер ни очаква емблематичната българска група ZONE C, а фестивалът ще бъде открит наистина грандиозно с All-Star Big Band – проектът на барабаниста Христо Йоцов, заедно с пианиста Антони Дончев.

Христо Йоцов представя най-новия си бендов проект на 07 ноември от 19:30 ч. В този звезден оркестър той е събрал великолепни музиканти, добре известни на българската публика като Димитър Льолев, Денис Попстоев, Арнау Фаррас, Владимир Кърпаров, Венелин Георгиев, Михаил Йосифов, Мартин Ташев, Тодор Бакърджиев, Георги Стойков, Велислав Стоянов, Божидар Василев, Иван Мелин, Димитър Стоев, Борис Таслев, Шибил Бенев, Цоньо Цветков, Христо Христов, Антон Апостолов.

Христо Йоцов отново е рамо до рамо с Антони Дончев, с когото са заедно в творческия си път от 1984 г., когато основават легендарната „Акустична версия“. С тази група те печелят първите награди на двата най-авторитетни конкурса в Европа в Хуйларт, Белгия, 1985 г. и Леверкузен, Германия, 1986 г.

Йоцов има богат опит с бендовия репертоар – от 1982 г. до 1989 г. той е барабанист на Биг бенда на БНР и от тогава насам има над 160 аранжимента и авторски пиеси за този оркестър. Програмата, която ще чуем по време на Plovdiv Jazz Fest ще бъде съставена изцяло от негови композиции, като най-старата е от 1982 г., а последната е писана през 2020 г. Общото между тях е богатият и невероятен звук на Биг бенда, който е неотменима част от историята на джазовата музика.

Вечерта на 07 ноември ще продължи с концерта на Якоб Карлсон трио с участието на Виктория Толстой. Това е второто издание на фестивала, на което двамата гостуват, но този път пристигат в напълно различен състав и водеща за този проект е музиката на Якоб Карлсон.

Неговото творчество се намира в пресечната точка между хладната скандинавска чувствителност (пространство, меланхолия и чувствителност) и нейните емоционални противоположности (топлина и страст). Сравняван с легендите на шведския джаз като Есбьорн Свенсон и Ян Йохансон, Карлсон е виртуозен пианист. Неговият стил е технически блестящ, музиката му е ритмична и с хармонична сложност. Той често включва в композициите си метъл, електронна музика и народни шведски песни. Якоб Карлсон смесва и изследва своите музикални идеи, за да постигне живи, пулсиращи звукови пейзажи. Той нарича този подход „техноорганичен“, вид импровизация, която излиза извън конвенционалните музикални граници. Карлсон има забележителна репутация и като солов изпълнител, и като част от много групи и съвместни проекти с други музиканти. Издава 14 албума, на които е лидер и 3 солови албума за пиано: One, Four Elements и Winter Stories. Работата му печели голямо признание. Тя го среща и със звезди като Доминик Милър, Кени Уилър, Норма Уинстън, Били Кобъм, Сесили Норбю, Джино Ванели, Тил Брьонер, Нилс Ландгрен и др. Особено дълга обаче е колаборацията му с шведската джаз певица Виктория Толстой. Двамата работят заедно от 30 години и музиката, която съвместно създават е едновременно интимна и интензивна.

Виктория Толстой е родена в малкото градче Сигтюна, близо до Стокхолм, но тя е от руски произход. Нейният прадядо е син на Лев Толстой, израснал в Русия в края на XIX век. Търсейки помощ в Швеция за нервно заболяване, от което страдал, прадядото на Виктория се влюбил в дъщерята на лекаря, оженил се за нея и се установил в Швеция. Оттогава родът на Виктория живее в Швеция. По думите на самия Пат Матини, Виктория Толстой несъмнено изпъква на фона на множеството красиви женски гласове, които можем да чуем в джаза днес. Тя притежава неподправен усет към драматичното в джаза.

Втората вечер на Plovdiv Jazz Fest (08 ноември от 19:30 ч.) ще започне с концерта на изключителния Милен Киров и неговата група. Многократно награждаваният българо-американски пианист и композитор пристига с квинтет от някои от най-добрите и търсени джаз музиканти в Германия и Европа. Милен Киров съчетава своята музикална визия с индивидуалните таланти на музикантите във вълнуващ електрически синтез на култури, свързващ новото и старото, Изтока и Запада, Европа и Америка. Групата записва първото си EP през ноември 2024 г. В Пловдив тя ще бъде в състав: Якоб Манц (саксофон), Мариус Голдхамър (бас), Алек Бернат (барабани) и Николай Карагеоргиев (китара).

Описван като „пианист със свръхчовешка координация“, Милен Киров е изпълнител, композитор и преподавател с неподражаем артистичен глас и сериозно творчество. Съчетавайки българското музикално наследство и опита на концертиращ пианист със съвременна композиция, джаз, world music и импровизация, Милен Киров изгражда процъфтяваща кариера. Като изпълнител и продуцент той е издал 6 албума и няколко сингъла, а като гост-изпълнител е участвал в множество други записи на различни лейбъли. Свирил е с артисти като Пери Фарел, Елис Хол, Мирослав Тадич, Драгомир Йосифов, Стив Фероне, Джон Бергамо, Теодосий Спасов, Мони Марк, Джеймс Гадсън и др. Самият Милен Киров е роден в Пловдив, в семейство на музиканти. Той започва да свири на пиано на четиригодишна възраст, завършва Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив и Калифорнийския държавен университет в Нортридж. Има бакалавърска и докторска степен по музикални изкуства от Калифорнийския институт по изкуствата. В момента Киров е доцент по пиано, композиция и теория в Градския колеж в Лос Анджелис.

Вечерта продължава с още един силно очакван концерт на Лиз Райт, която през своята 20-годишна кариера безспорно изпъква като една от най-големите съвременни американски певици.

Райт гостува за втори път в България по покана на Plovdiv Jazz Fest, но за първи път известната американска джаз певица пристига със своята група и в рамките на основния фестивал. Тя е сред най-значимите и интересни гласове на съвременния джаз и госпъл музика. Родена в малък град в щата Джорджия, Лиз Райт започва да пее и свири на пиано в местната църква, в която баща ѝ е бил пастор, още като дете. Тя е силно привлечена от блуса, джаза и госпъла. Учи в престижни университети в Атланта, Ню Йорк и Ванкувър. През 2003 г. издава първия си самостоятелен албум Salt, достигнал до втора позиция в класацията на „Билборд“. До момента тя e издала общо 8 албума. Нейният неподражаем глас „Ню Йорк Таймс“ определя като „мек, леко мрачен алт, притежаващ качества, които може да се асоциират с отлежал бърбън в бъчва или много мека кожа“.

Не по-малко впечатляваща част от живота на Лиз Райт е фактът, че тя е управител и главен готвач в заведението Carver 47 Food & Wellness Market в Чикаго, разположено в Little Black Pearl Art & Design Academy. Всъщност Райт е възпитаник и на Natural Gourmet Institute в Ню Йорк.

През 2022 г. тя създава своя собствена независима звукозаписна компания Blues & Greens Records. Това начинание е бизнес модел, при който артистите имат възможността да изградят пълноценна кариера в една значително по-здравословна екосистема. След 20 години договори с големи лейбъли, Райт вече има възможността да притежава своите записи за първи път в кариерата си.

Лиз Райт работи с някои от най-важните съвременни вокалисти като Грегъри Портър, Раул Мидон, Даян Рийвс, Анджелик Киджо и др. Музиката ѝ, често е вдъхновена от историята и носи изключително силен политически и социален заряд.

В последната вечер на Plovdiv Jazz Fest (09 ноември от 19:30 ч.) ни очакват две емблематични групи: първата е българска, а втората – американска, но и двете много добре познати на българските джаз фенове.

Вечерта ще започне с изключителните музиканти от Zone C. Групата е създадена през 1992 г., когато талантливият пианист и композитор Васил Пармаков записва своя първи самостоятелен албум, наречен Lombroso. Негови музикални партньори са близките му приятели Стоян Янкулов – Стунджи и Веселин Веселинов – Еко. Тримата се превръщат в ядрото на Zone C. 90-те години са най- активното десетилетие за групата. Основната и най-важна част от техния репертоар са композициите на Васил Пармаков. За различни периоди през Zone C преминават някои забележителни български и чуждестранни музиканти. Покрай непрекъснатите участия в джаз клубове и фестивали, група успява да запише и издаде своя първи студиен албум – Human Factor. В този период тя издава два концертни албума: Live in Bansko, 1999, Live in Bankya, 2001 и често си партнира с певицата Йълдъз Ибрахимова. След 2002 г. Zone C преустановява своята активна концертна дейност и така чак до 2011 г., когато по инициатива на Стоян Янкулов – Стунджи, приета с радост от Васил Пармаков и Веселин Веселинов – Еко, отново се събират, този път като трио. През 2016 г. Васил Пармаков напуска този свят, Стунджи и Еко решават да изнесат поредица от концерти в памет на своя скъп приятел. Те канят пианиста Васил Спасов и китариста Мирослав Иванов, които също са близки приятели на Пармаков. Четиримата осъществяват няколко турнета из България, излиза и албумът Last Session with Vasko. Записите на последния им албум Quantum Integrity започват още през 2000 г. Двадесет и пет дълги години след това той е факт! Албумът съдържа дванадесет пиеси, три от които са написани от Васил Пармаков, като той свири на клавишни и синтезатори на пет от тях. Продуциран е от Стоян Янкулов – Стунджи и Веселин Веселинов – Еко, а копродуценти са Васил Спасов и Мирослав Иванов.

Последният абсолютно епичен концерт от основната програма на фестивала ще бъде на една от най-великите джаз групи в света – Yellowjackets!

През своята богата 48-годишна история Yellowjackets са записали 27 албума, получили са 17 номинации за „Грами“, печелили са два пъти „Грами“, имали са безброй разпродадени турнета и са се радвали на световно признание от критиката и публиката. Съвсем спокойно може да се каже, че Yellowjackets са една от най-влиятелните и обичани джаз групи в света.

През 1977 г. китаристът Робен Форд събира някои от най-добрите студийни музиканти в Лос Анджелис, за да запише първия си солов албум The Inside Story. В процеса на работа Форд, кийбордистът Ръсел Феранте, басистът Джими Хаслип и барабанистът Рики Лоусън решават да създадат група. Така се появява Yellowjackets и въпреки ефектното име, членовете на групата твърдят, че зад него не стои никакъв дълбок смисъл, само приятно звучене. Всъщност този състав от музиканти първоначално стартира като групата на Робен Форд, но им хрумва идеята да направят група в групата. Едва ли тогава са предполагали, че Yellowjackets ще се превърне в едно от знаковите имена в историята на джаза.

След като създават бандата, музикантите подписват договор с лейбъла Warner Brothers. През годините тя мени състава си многократно. Още след записването на първия им албум през 1980 г. Робен Форд напуска Yellowjackets, за да продължава самостоятелната си кариера. Дебютният албум на Yellowjackets предизвиква сериозен интерес в джаз средите, медиите, публиката и критиката. Въпреки че прекъсват за кратко, за да се занимават с други проекти, те се събират отново точно за Playboy Jazz Festival през 1984 г. Към тях се присъединяват перкусионистът Паулино Да Коста и саксофонистът Марк Русо. Този забележителен концерт проправя пътя им към успеха, както към класациите на Billboard Jazz, така и към концертните сцени по целия свят.

Днес част от групата са Ръсел Феранте (пиано и кийборди), който е сред основателите на Yellowjackets, Боб Минцер (духови инструменти и EWI), Дейн Алдерсън (бас) и Уил Кенеди (барабани). Именно в този състав Yellowjackets ще представят в Пловдив своя най-нов албум Fasten Up!

Както всяка година в рамките на Plovdiv Jazz Fest ни очакват още събития, включващи младите джаз професионалисти, задължителни джем сешъни, клубни концерти и още изненади.

Програма

PLOVDIV JAZZ FEST 2025

7 – 9 ноември // 19.30 ч. // Дом на културата „Борис Христов“

7 ноември

Христо Йоцов, Антони Дончев и All-Star Big Band (България)

Якоб Карлсон трио с участието на Виктория Толстой (Швеция)

8 ноември

Милен Киров квинтет (България/Германия)

Лиз Райт секстет (САЩ)

9 ноември

Zone C (България)

Yellowjackets (САЩ)

Билети в мрежата на Eventim:

https://www.eventim.bg/bg/tursi/?lang=bg&searchText=plovdiv+jazz+fest

Билетът за една вечер важи и за двата концерта.

Организатори на Plovdiv Jazz Fest са Blue M.

Събитието е част от Културния календар на град Пловдив и се реализира с подкрепата на Община Пловдив.

Plovdiv Jazz Fest се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на културата.