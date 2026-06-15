До 2 юли пловдивчани и гостите на града могат да посетят една от най-мащабните изложби, посветени на големия български художник Румен Гашаров. Експозицията „90 години – 90 картини“ е подредена в зала „2019“ на Градска художествена галерия – Пловдив и отбелязва 90-годишния юбилей на автора, който е роден именно в Пловдив.

За първи път на едно място са събрани 90 живописни творби, предоставени от 17 галерии от цялата страна и частни колекционери с логистичната подкрепа на Съюза на българските художници. Сред първите посетители на изложбата беше писателят Георги Господинов, който отдавна е почитател на характерния художествен свят на Гашаров.

По време на откриването съпругата на художника Таня Гашарова благодари на председателя на СБХ Любен Генов и на Илиян Лалев за реализацията на изложбата, а също така обяви и специален дарителски жест. Румен Гашаров подарява на Градска художествена галерия – Пловдив своята монументална творба „Хроника на рода Гашар“ – автобиографична композиция, в която оживяват поколения от неговото семейство, спомени от стария Пловдив и личният му творчески път.

Картината преплита семейната история с историята на града – от прадядо му Атанас и красивата му баба Елена, през дядо му Никола Гашаров, дългогодишен редактор на „Пловдивски общински вестник“, до родителите и брат му. Самият художник споделя, че разходките по калдъръмените улици на Пловдив, сладкарниците и малките дюкяни от детството му са се превърнали в неизчерпаем източник на вдъхновение и са намерили своя живот в неговото изкуство.

Според директора на Градска художествена галерия – Пловдив Красимир Линков творчеството на Румен Гашаров поетизира всекидневието и съхранява образите на „малкия свят“ чрез познати сюжети, фина декоративност и искрена човечност. В неговите картини се откриват носталгия, любов към човека и стремеж да бъде съхранено усещането за родното в съвременния свят.

Самият Румен Гашаров определя своя творчески подход като търсене на „хубостта на обикновените неща“ – онези малки моменти и познати образи, които изграждат живота на поколения българи и превръщат ежедневието в изкуство.

След представянето си в Пловдив изложбата „90 години – 90 картини“ ще гостува и в София през октомври, където столичната публика също ще има възможност да се срещне с един от най-разпознаваемите и обичани майстори на съвременната българска живопис.