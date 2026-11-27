Fantasy Не-Музеят на Пловдив обявяви началото на второто издание на националния комикс конкурс за ученици – KoMIX Jam 2027. Проектът, подкрепен от Министерството на образованието и науката, отново кани младите таланти от цяла България да разкажат историята на своето училище или град чрез езика на комикса. Първото издание на конкурса премина с огромен успех и събра над 750 участника, от над 240 училища и 44 града.

Под надслов „Комикси за локалната култура – Моята градска комикс история“, конкурсът отново предизвиква участниците да превърнат познатите места, където живеят и учат, или своите хобита, в комикс история. Този конкурс е подходящ както за ученици, които рисуват, така и за тези, които обичат да измислят истории.

Чрез регулярни срещи, участниците ще имат уникалния шанс да работят с ментори – утвърдени имена от света на комикса и мангата, които ще им помогнат да превърнат местните легенди и училищни истории в професионални визуални разкази.

За участие:

Участие: Напълно безплатно.

Напълно безплатно. Три възрастови категории: 1.– 4. клас/ 5.–7. клас / 8.–12. клас

Формат: Комиксите трябва да се между 1 и 3 стр. А4 формат, като може да се участва индивидуално или в екип (художници и сценаристи)

Комиксите трябва да се между 1 и 3 стр. А4 формат, като може да се участва индивидуално или в екип (художници и сценаристи) Кой може да участва: Конкурсът е отворен за всички, независимо от уменията им. Това могат да са ученици които рисуват, измислят истории, които да бъдат превърнати в комикс, както и ученици, които могат да се включат в специалната категория: създадено с изкуствен интелект.

Конкурсът е отворен за всички, независимо от уменията им. Това могат да са ученици които рисуват, измислят истории, които да бъдат превърнати в комикс, както и ученици, които могат да се включат в специалната категория: създадено с изкуствен интелект. Специална категория: Комикси, създадени с помощта на изкуствен интелект (AI) – изцяло AI визуализации, hybrid комикси (AI + ръчна рисунка), AI като инструмент за идеи, композиция и светове

Времева линия

Записване: до 15 декември 2026 г. чрез формата за регистрация

до 15 декември 2026 г. чрез формата за регистрация Създаване и подаване на творбите: от 16 декември 2026 г. до 17 март 2027 г.

от 16 декември 2026 г. до 17 март 2027 г. Финал и обявяване на победителите: 31 март 2027 г.

Награден фонд с национален обхват

За отличените участници са предвидени изключителни възможности за изява:

Публикуване на комиксите в специалното печатно издание на KoMIX Jam 2027;

Публикуване в сайта и социалните мрежи на списание „Майна Town“;

Споделяне на творбите в платформите на списание „Майна Town“;

Индивидуални награди от организации партньори.

Резултати от първото издание (KoMIXJam 2026)

Първото издание на конкурса премина с огромен успех и събра над 750 участника, от над 240 училища и 44 града. Можете да разгледате отличените творби и победителите в различните категории на следния адрес: Отличени комикси от KoMIXJam 2026.