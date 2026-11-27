Полицейските действия са предприети вчера сутринта от служители на Шесто РУ, след като на ул. „Ландос“ 22-годишен младеж бил засечен да управлява лек автомобил „Порше“ с отнета шофьорска книжка заради употреба на високорискови вещества. Той е добре известен на полицията с регистрации и присъди за различни престъпления, сред които и по линия „наркотици“. Тъй като при проверката отказал да бъде изпробван с драг чек, водачът бил задържан за срок до 24 часа със заповед по ЗМВР.

В условията на неотложност са извършени претърсвания на адреса му в квартал „Столипиново“ и паркиран наблизо друг лек автомобил, чиито ключове притежавал. При процесуално-следствените действия в багажника на колата са открити голям пакет и няколко по-малки разфасовки със съмнително съдържание. Иззетото вещество е предадено за експертиза в сектор „Базова научно-техническа лаборатория“, при която е установено, че става дума за кокаин с общо тегло 1026 грама.

Срещу задържания е образувано бързо производство за престъпление по чл. 354а, ал. 1 от НК – притежание и съхранение на наркотици с цел разпространение. С постановление на наблюдаващия прокурор от Окръжна прокуратура – Пловдив днес 22-годишният пловдивчанин е бил привлечен като обвиняем и приведен в ареста за 72 часа.