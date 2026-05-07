Цветен оазис променя картинката в район Тракия

Цветен оазис, нощни светлини, ръчно сглобени мебели…

Това не е кътче от заведение или обществено пространство в Пловдив, а уютно място за почивка пред жилищен блок в квартал Тракия, съвсем близо до парк „Лаута“. Кътче, което променя коренно картинката в квартала- публично пространство с усещане за вътрешен двор на извънградска вила.

То е дело на две семейства от блока, които с грижа, любов и внимание решават сами да облагородят пространството пред дома си.

Идеята им е проста- децата да имат спокойно място за игра, родителите да могат да изпият сутрешното си кафе на приятно местенце, а след дълъг работен ден хората да се съберат на разхладителна напитка под светлините на малкия квартален оазис.

Кои са хората, които с труд и любов са създали това райско място – очаквайте скоро среща с тях.