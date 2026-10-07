Художествената гимназия с голяма изложба в галерия „Капана“ за 50-ия си рожден ден

Юбилейната изложба на НХГ „Цанко Лавренов“, посветена на 50 години от създаването на училището, ще се открие на 7 октомври 2026 г. от 18:00 часа в галерия „Капана“ към ГХГ – Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ № 29.

В експозицията ще бъдат представени творби на преподавателите художници и на настоящите ученици от Художествената гимназия.

Изложбеното пространство на втория етаж в галерията ще събере различните художествени стилове на учителите, обединени от линията на творчеството и съвместната преподавателска дейност. Произведенията са с разнообразни теми, жанрове, техники и пластичен изказ. Те разкриват индивидуални артистични светове, но и общата мисия на преподавателите да бъдат пазители на естетиката и вдъхновители на новото.

На първия етаж в галерия “Капана” ще бъдат изложени най-добрите постижения на талантливите ученици на НХГ „Цанко Лавренов“ от всичките седем специалности: „Живопис“, „Графика“, „Скулптура“, „Рекламна графика“, „Интериорен и екстериорен дизайн“, „Стенопис“ и „Иконопис“.

Изложбата ще акцентира върху синергията между новите технологии и класическите принципи и методи в изобразителното изкуство. Тя ще представи традициите и тяхната приемственост в развитието на дигиталните технологии и съвременния визуален език.

Пловдив е известен като най-стария град в Европа, град на художници и съвременна европейска столица на културата. Националната художествена гимназия „Цанко Лавренов“ е основана през 1976г. в сърцето на древния и вечно млад Пловдив. Тя се вписва успешно като училище с петдесетгодишни традиции в обучението на поколения художници, които творят в България и в чужбина. Възпитаниците са най-младите носители на културното наследство, създадено от много изтъкнати автори, участвали в развитието на творческата атмосфера в града на седемте тепета. Те изграждат своя индивидуален артистичен талант на базата на събран многовековен художествен опит, следван от модела на класическите училища по изкуствата в България.

Учителите по специални предмети в НХГ „Цанко Лавренов“ са автори с богати творчески биографии. Те организират и участват в общи представителни експозиции в различни галерии в Пловдив, страната и чужбина, обединени от 2019 г. в художествената група „Collegium pro arte+“. Преподавателите популяризират част от съвременното визуално изкуство пред пловдивската публика и съдействат за неговото развитие сред учениците.

Изложбата се реализира със съдействието на Градска художествена галерия – Пловдив.

Автор на графичната визия за изложбата е Петър Чучулигов.