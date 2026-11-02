Комедията „Диагноза: Крокодил“ пристига в Пловдив

Комедийният спектакъл „Диагноза: Крокодил“, който се радва на огромен успех из страната, ще гостува на 23 ноември 2026 г. от 19:00 ч. в зала „Пловдив“ на хотел SPS. Събитието се организира от продуцентска къща „Креатива“ ООД. Автор и режисьор на спектакъла е Орлин Дяков, известен с умението си да превръща житейските абсурди в увлекателен хумор.

Сюжетът се основава на истински случай от българската реалност, при който влечуго наистина е било открито на необичайно градско място. Орлин Дяков използва този битов абсурд като трамплин за социална сатира и поставя героите в редица комични и неочаквани ситуации.

На сцена се заплитат познати персонажи: усърден полицай, амбициозна общинска служителка, строг и безкомпромисен проверяващ и пламенна протестираща, готова на всичко. Сблъсъкът между бюрокрацията, институциите, гражданското общество и обикновените хора превръща инцидента в метафора на българското ежедневие и е тема за размисъл относно начина, по който реагираме на неочакваното и безумното около нас.

Как това присъствие ще преобърне престоя на един своеволен тип и един нищо неподозиращ ревизор, зрителите ще разберат по време на представлението. Актьорският състав е многообещаващ:

Филип Аврамов – майстор на импровизацията и изключителен многопластов актьорски талант, чието присъствие гарантира сълзи от смях.

Ники Станоев – с познатата си неизчерпаема енергия и стендъп чар, той взривява всяка сцена.

Цветан Николов – актьорът, който с лекота и прецизност балансира между чистия абсурд и реалността.

Дона Вълова – младото и талантливо острие в екипа, което внася свежест, характер и визия.

Пловдивската публика ще се наслади на една приятна вечер, изпълнена с комедийни обрати и добро настроение! Билети се продават в мрежата на Eventim и Grabo.bg, както и на място преди началото на събитието (при останали свободни места).