Гюров и Кандев печелят в три

Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев получава най-голяма подкрепа в 28 от избирателните района в страната. Андрей Гюров и Георги Кандев излизат начело в останалите три. Това показват окончателните данни при 100% обработени протоколи на секционните избирателни комисии, предадени в районните избирателни комисии, предава БТА.

Йотова и Вълчев имат преднина в Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив-град и Пловдив-област. Към районите, в които двойката събира най-много гласове, се нареждат още Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, 25-и МИР в София, София-област, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол.

Андрей Гюров и Георги Кандев са първи по брой гласове в Кърджали, както и в двата столични района – 23-и и 24-и МИР.

По-долу са представени резултатите на двете кандидатпрезидентски двойки по избирателни райони:

Благоевград – Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 61,3%, Андрей Гюров и Георги Кандев -36,07%

Бургас – Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 62,75%, Андрей Гюров и Георги Кандев – 34,02%

Варна – Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 60,67%, Андрей Гюров и Георги Кандев – 36,02%

Велико Търново – Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 69,35%, Андрей Гюров и Георги Кандев – 27,67%

Видин – Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 65,24%, Андрей Гюров и Георги Кандев – 31,64%

Враца – Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 72,41%, Андрей Гюров и Георги Кандев – 24,62%

Габрово – Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 63,57%, Андрей Гюров и Георги Кандев – 33,02%

Добрич – Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 71,82% , Андрей Гюров и Георги Кандев – 25,31%

Кърджали – Андрей Гюров и Георги Кандев – 58,47%, Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 38,71%

Кюстендил – Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 63,95%, Андрей Гюров и Георги Кандев – 32,47%

Ловеч – Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 65,07%, Андрей Гюров и Георги Кандев – 32,03%

Монтана – Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 72,86%, Андрей Гюров и Георги Кандев – 24%

Пазарджик – Илияна Йотова и Кирил Вълчев -67,3% , Андрей Гюров и Георги Кандев – 29,8%

Перник – Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 65,54%, Андрей Гюров и Георги Кандев – 30,75%

Плевен – Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 68.44%, Андрей Гюров и Георги Кандев – 28.73%

Пловдив-град – Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 52,05%, Андрей Гюров и Георги Кандев – 44,96%

Пловдив-област – Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 66,4%, Андрей Гюров и Георги Кандев – 30,73%

Разград – Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 60,25%, Андрей Гюров и Георги Кандев – 36,16%

Русе – Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 65,71%, Андрей Гюров и Георги Кандев – 31,11%

Силистра – Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 67,46%, Андрей Гюров и Георги Кандев – 29,36%

Сливен – Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 68,97%, Андрей Гюров и Георги Кандев – 27,98%

Смолян – Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 68,75%, Андрей Гюров и Георги Кандев – 27,93%

София – 23 избирателен район – Андрей Гюров и Георги Кандев – 59,88%, Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 37,59%

София – 24 избирателен район – Андрей Гюров и Георги Кандев – 56,19%, Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 41,03%

София – 25 избирателен район – Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 50,19%, Андрей Гюров и Георги Кандев – 46,5%

София-област – Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 65,18%, Андрей Гюров и Георги Кандев – 31,31%

Стара Загора – Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 67,01%, Андрей Гюров и Георги Кандев – 30,04%

Търговище – Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 59,52%, Андрей Гюров и Георги Кандев – 37,14%

Хасково – Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 70,54%, Андрей Гюров и Георги Кандев – 26,91%

Шумен – Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 57,5% , Андрей Гюров и Георги Кандев – 39,5%

Ямбол – Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 71,1%, Андрей Гюров и Георги Кандев – 26%.